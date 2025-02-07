《納米比亞沙漠直播中》不想努力又想努力 Z世代的矛盾人生

★ 2024坎城影展導演雙週單元費比西國際影評人獎

★ 第16屆TAMA 日本電影大賞最佳新導演獎、最佳女主角獎

★ 2024亞太電影獎最佳影片、演員提名

★ 2024台灣國際女性影展開幕片

★ 新生代個性女星河合優實出演生涯最具挑戰性角色

★ 《傲嬌少女愛作戰》天才導演山中瑤子睽違7年再推狂野新作



導演山中瑤子以及演員河合優實，兩人都是二十幾歲的Z世代日本影壇年輕新勢力，出道至今的實力早已備受肯定：山中瑤子在年僅21歲時便以《傲嬌少女愛作戰》成為了史上最年輕入選柏林影展的導演；河合優實也同樣在21歲剛出道時，便獲得了大量新人獎的肯定。

有趣的是，河合優實曾表示看了山中瑤子的《傲嬌少女愛作戰》而讓她想要成為演員，她甚至親自寫了一封信給山中瑤子，希望有朝一日能夠演出她的電影，如今終於夢想成真地與山中瑤子在《納米比亞沙漠直播中》合作。

兩人的夢幻聯手很快在國際上造成轟動，使此片創下日本史上最年輕導演在坎城影展獲獎的紀錄，並持續入選世界各地影展（香港、上海、曼谷等...）及斬獲獎項（新藤兼人賞金賞、TAMA電影大賞最佳新導演及最佳女主角、藍絲帶最佳女主角獎等等...），作為台灣國際女性影展的開幕片，也創下史上最快完售紀錄。

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

對於河合優實的演出，影評人無影無蹤表示：「若單看角色本身的行為，相信所有人都會認為女主角加奈是個不可理喻、自私、情緒化的瘋子，令人無法想像怎麼會有人願意跟這樣的人墜入愛河。但看到河合優實的詮釋，從面目到聲音到肢體，一切都說得通了，任誰都會奮不顧身地愛上她。過去數十年來，似乎沒有見過一個日本女演員擁有像她這樣的氣質，令人驚嘆。 」

同時，美國恐怖片大師《宿怨》、《仲夏魘》導演 - 艾瑞．艾斯特也讚嘆道： 「太精彩了！完全沉浸在變化莫測的人性中，演員的表現令人為之著迷」；日本作家岸田奈美則表示：「河合優實的表演能撫慰靈魂。因為她演出了試圖理解當下無法用言語表達、也不願直視痛苦的情緒。畫面裡的每個動作，都緊緊抓住我的目光。」

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

對於電影，小說家樋口毅宏鐵口直斷：「未來的人們一定會說：『2024年是河合優實與山中瑤子導演的時代。』世界將透過《納米比亞沙漠直播中》，見證日本電影的革命。」《納米比亞沙漠直播中》即將於2/14在全台正式上映，台灣的粉絲們也迫不及待的想要見證這場影史革命了！

《納米比亞沙漠直播中》故事講述21歲的少女加奈想到未來就提不起勁，談戀愛對她而言也只是消磨時間，儘管有著穩定的工作和溫柔的男友，沉悶的日常卻讓她活得有如一隻受困的羚羊。隨著充滿刺激的新戀情出現，生活卻開始令人抓狂，面對無法脫離的窒息感，手機螢幕上，納米比亞沙漠的紀實節目持續放送中。心陷囹圄的加奈何時才能覓得屬於自己的一片綠洲？

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影

《納米比亞沙漠直播中》。圖/晨曲電影