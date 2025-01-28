《魔女守護者》漫改動畫 鬼族後裔與魔女妮可的浪漫冒險

《WITCH WATCH 魔女守護者》（日語：ウィッチウォッチ）是日本漫畫家篠原健太創作的奇幻與戀愛喜劇少年漫畫，於2021年2月8日起在《週刊少年Jump》連載。臺灣《寶島少年》2021年第29期起開始連載。

動畫《WITCH WATCH 魔女守護者》即將於2025年4月登場！由動畫代理商「回歸線娛樂」代理這部由JUMP人氣連載改編的作品，曾榮獲2022年「下一部人氣漫畫大賞」紙本漫畫類別第2名，是許多粉絲敲碗期待已久的動畫化作品。更將於台北國際動漫節首次曝光造景，千萬別錯過！

《WITCH WATCH 魔女守護者》劇情清新獨特，巧妙融合戀愛、搞笑與戰鬥元素，搭配緊跟時事的笑梗，將帶給觀眾新一代魔法喜劇動畫！作畫風格不僅時尚可愛，角色外型與個性更是可愛到讓人難以抗拒，簡直是視覺和心靈的雙重盛宴！原作者「篠原健太」也在宣布動畫化後發表感言，表達對動畫化的感謝，並透露自己全程監修，注意作品細節將堅持部分與帶入作品的品質，並「聚集最優秀成員」一起呈現一部超級用心的作品，粉絲務必抱著滿滿的期待！

聲優陣容方面，男女主角妮可和守仁分別由新生代聲優「川口莉奈」和「鈴木崚汰」擔任，精心挑選配音希望帶來耳目一新的感受！而其他也相當具有人氣的角色，更是找來了人氣聲優詮釋，風祭監志由天崎滉平(《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》久世政近)、真神圭護則由石川界人（《排球少年!!》影山飛雄）演繹，宮尾音夢則由楠木燈（《鏈鋸人》真紀真），原作更表示是仔細徵選是集結了最優秀的人選！

動畫製作公司則由擅長製作美少女角色的「Bibury Animation Studios」負責，曾製作過《五等分的新娘》和《超超超超超喜歡你的100個女朋友》。主要製作團隊更匯聚了豐富經歷的頂尖人才，導演為博史池畠、角色設計由飯塚晴子、系列企劃由赤尾凸、音樂則由橋本由香利，成員充滿製作可愛作品的經歷，目前日本動畫的預告片公開後，粉絲紛紛表示「會動的妮可更可愛了！」，相當期待動畫正式播出後的成品。

《WITCH WATCH 魔女守護者》故事圍繞著少年乙木守仁，他擁有鬼之力，必須擔任青梅竹馬、魔女若月妮可的使魔，兩人開始了同居生活。隨著預言的揭示，「一年內災難將降臨在妮可身上」，他們必須一同面對即將到來的挑戰。性格有些呆萌的妮可與盡責的守仁，互補的兩個角色成為故事的核心亮點，讓人期待不已。

拍照場景更將首度於台北國際動漫節登場！活動於2025年2月6至２月10日在南港展覽館一館，於回歸線娛樂攤位有大面主視覺圖與妮可主角群華麗排開，現場更有打卡獲得酷卡活動，一定要來玩！

《WITCH WATCH 魔女守護者》動漫節打卡活動。圖/回歸線娛樂

《WITCH WATCH 魔女守護者》動漫節造景圖。圖/回歸線娛樂

《WITCH WATCH 魔女守護者》。圖/回歸線娛樂