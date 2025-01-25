《海上鋼琴師》《配樂大師顏尼歐》新春大銀幕重現 人生必看電影

集合義大利影壇兩位大師：奧斯卡名導朱賽貝托納多雷（Giuseppe Tornatore）及奧斯卡終身成就獎得主顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的「夢想的極致呈現」影展，將於1月24日新年連假起，獻映兩人兩部影史不朽之作：《海上鋼琴師》4K數位修復版（The Legend of 1900）與《配樂大師顏尼歐》（Ennio: The Maestro），更推出獨家限量珍藏海報與明信片組，觀眾千萬把握這次大銀幕欣賞機會。

《海上鋼琴師》是感動全球無數影迷，被譽為人生必看的電影，劇情描述一生從未踏上陸地天才鋼琴家「1900」的傳奇人生。《配樂大師顏尼歐》則走進配樂大師顏尼歐的音樂人生，透過他與70位名導和藝術家現身說法，譜出他一生的完整肖像。

兩部電影皆由《新天堂樂園》奧斯卡名導演朱賽貝托納多雷所執導、顏尼歐配樂，兩人不僅是30年的摯友，更是電影與音樂的「黃金搭檔」，曾創造多部影史經典，締造無數動人的時刻。「夢想2的極致呈現」影展將於新年連假1/24起全台上映。

曾榮獲金球獎最佳電影配樂大獎的電影《海上鋼琴師》，劇情描述1900年元旦，一名棄嬰在豪華郵輪上被燃煤工人發現，他將嬰兒取名「1900」並撫養他長大。從未接觸陸地的「1900」在某個夜晚，以鋼琴彈奏出美妙樂音，喚醒整船乘客，開始他的表演人生。琴藝精湛的「1900」名聲遠播，更有爵士大師專程上船與他鬥琴。多年過去，堅持留在船上的「1900」愛上了一個女孩，終於興起了靠岸的念頭…。《海上鋼琴師》磅礡動人的故事感動全球觀眾，近年以4K修復重現大銀幕，再讓影迷朝聖這部不朽之作。

《海上鋼琴師》成為提姆羅斯從影以來最令人印象深刻的代表作之一。圖/海鵬影業

《海上鋼琴師》由英國男星提姆羅斯主演，磅礡壯闊的故事被譽為影史經典。圖/海鵬影業

《海上鋼琴師》4K數位修復版春節重現大銀幕，推出獨家珍藏A3海報。圖/海鵬影業

音樂與影像的精彩交織「夢想的極致呈現」大師名作陪您過年

「夢想的極致呈現」影展獻映另一電影《配樂大師顏尼歐》，本片歷時5年拍攝製作，由王家衛擔任監製，透過顏尼歐的親身訪談，回顧這位殿堂級配樂大師橫跨50年時空的電影與配樂人生。顏尼歐是電影史上最具影響力、最多產、也最受敬重的作曲家，一生創作超過500件配樂作品，王家衛更在片中直呼顏尼歐的音樂「一聽就難忘」。

值得一提的是，導演托納多雷在片中採訪超過70位世界頂級電影、音樂大師及藝術家，包括與顏尼歐合作過的昆汀塔倫提諾、貝納多貝托魯奇、克林伊斯威特，還有奧斯卡配樂家漢斯季默等。《配樂大師顏尼歐》紀錄他史詩般的音樂人生，屢獲國際影評盛讚「引人入勝、絕對必看」！

《配樂大師顏尼歐》描述全球最受觀眾喜愛的音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）的音樂與人生。圖/海鵬影業

「夢想的極致呈現」影展將於新春期間全台限量戲院登場，邀請觀眾與《海上鋼琴師》主角「1900」（提姆羅斯 飾）踏上生命之旅，見證一位天才鋼琴師的孤獨與自由，隨著波瀾壯闊的海洋與動人交織的旋律，深刻體會無法言喻的動人情懷。

《配樂大師顏尼歐》更將揭開傳奇作曲家顏尼歐的音樂人生，帶領觀眾走進電影音樂的華麗殿堂。「夢想2的極致呈現」影展音樂與影像精彩交織，將於新春連假1月24日起，全台大銀幕震撼重現。獨家珍藏套票預購請洽👉海鵬影業官方臉書

回顧史詩電影音樂人生 《配樂大師顏尼歐》新春大銀幕相見。圖/海鵬影業

《配樂大師顏尼歐》製作歷時5年，由《新天堂樂園》導演朱賽佩托納多雷(右)執導。圖/海鵬影業

《配樂大師顏尼歐》導演朱賽佩托納多雷(中)與顏尼歐(右)結識近40年，合作過10部電影(左為 巨星馬斯楚安尼。圖/海鵬影業

「夢想2的極致呈現」影展新年聯映奧斯卡得主朱賽佩托納多雷兩部電影巨作。圖/海鵬影業