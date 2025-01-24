劇本殺創作者注意！日本「懸窩UZU」徵稿比賽，總獎金12萬等你來挑戰

2024年9月20日在台灣發布的日本超人氣劇本殺應用程式「懸窩UZU」舉辦劇本殺徵稿比賽！得獎者將獲得獎金，還有機會在日本發行劇本！

參賽方式

參賽者需使用「懸窩UZU (https://www.uzu-app.com/zh-TW )」專屬的劇本殺製作編輯器「UZU Studio」進行創作，並在製作與參賽期間內，將符合參賽條件的劇本在懸窩UZU平台上發布，同時於上架劇本申請表單中記載參與劇本殺徵稿比賽，即完成參賽申請。

因此，根據參賽時間的不同，投票期間之前被遊玩的次數可能會受到影響。關於UZU Studio的註冊方式，請加入👉官方Discord伺服器

比賽期間

● 參賽期間：~4/18

● 投票期間：5/1~5/14

● 結果發表(預定)：6/15

獎金

● 大賞（1部作品）：60,000新台幣

● 副賞（2部作品）：20,000新台幣

● 佳作（2部作品）：10,000新台幣

※ 部分獎項可能從缺。

參賽條件

● 劇本需以繁體中文撰寫。

● 劇本需為劇本殺類型（玩家需扮演角色，通過探索故事解開事件與謎題）。

● 劇本玩家人數為2至7人（非單人劇本）。

● 作者需在台灣居住（若為團隊，所有成員需在台灣居住）。

● 不得違反懸窩UZU的劇本投稿規範。

● 劇本需在參賽期間（12/18~4/18）內發布上架。

※ 已發布的作品也可參加比賽。

無論你是創作老手還是新手初試啼聲，這都將成為你的舞台！ 機會有限，快寫下你的故事，讓你的劇本殺引爆全場，向世界展現你的才華吧！劇本殺的未來，由你來書寫。

以上規則可能會有所變更，更多詳情請參閱👉懸窩UZU官方主頁

✏️聯絡方式 info@sally-inc.jp