劇本殺創作者注意！日本「懸窩UZU」徵稿比賽，總獎金12萬等你來挑戰
2024年9月20日在台灣發布的日本超人氣劇本殺應用程式「懸窩UZU」舉辦劇本殺徵稿比賽！得獎者將獲得獎金，還有機會在日本發行劇本！
參賽方式
參賽者需使用「懸窩UZU (https://www.uzu-app.com/zh-TW )」專屬的劇本殺製作編輯器「UZU Studio」進行創作，並在製作與參賽期間內，將符合參賽條件的劇本在懸窩UZU平台上發布，同時於上架劇本申請表單中記載參與劇本殺徵稿比賽，即完成參賽申請。
因此，根據參賽時間的不同，投票期間之前被遊玩的次數可能會受到影響。關於UZU Studio的註冊方式，請加入👉官方Discord伺服器
比賽期間
● 參賽期間：~4/18
● 投票期間：5/1~5/14
● 結果發表(預定)：6/15
獎金
● 大賞（1部作品）：60,000新台幣
● 副賞（2部作品）：20,000新台幣
● 佳作（2部作品）：10,000新台幣
※ 部分獎項可能從缺。
參賽條件
● 劇本需以繁體中文撰寫。
● 劇本需為劇本殺類型（玩家需扮演角色，通過探索故事解開事件與謎題）。
● 劇本玩家人數為2至7人（非單人劇本）。
● 作者需在台灣居住（若為團隊，所有成員需在台灣居住）。
● 不得違反懸窩UZU的劇本投稿規範。
● 劇本需在參賽期間（12/18~4/18）內發布上架。
※ 已發布的作品也可參加比賽。
無論你是創作老手還是新手初試啼聲，這都將成為你的舞台！ 機會有限，快寫下你的故事，讓你的劇本殺引爆全場，向世界展現你的才華吧！劇本殺的未來，由你來書寫。
以上規則可能會有所變更，更多詳情請參閱👉懸窩UZU官方主頁
✏️聯絡方式 info@sally-inc.jp
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言