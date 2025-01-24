《巴布狄倫：搖滾詩人》甜茶獻唱40首歌 巴布狄倫的音樂如刺亦如詩

探照燈影業年度奧斯卡大片《巴布狄倫：搖滾詩人》將1月24日農曆春節第一檔大銀幕傳奇登場！最新幕後花絮看甜茶變歌神，親自獻唱多達40首歌！繼美國演員與導演公會獎，繼續穩穩入圍製片和編劇公會獎，鎖定即將公佈的奧斯卡多項大獎提名！

《巴布狄倫：搖滾詩人》最新幕後花絮「眾明星獻唱篇」看「甜茶」提摩西夏勒梅變歌神、秒成巴布狄倫分身！身兼製片的他自信滿滿地說：「現場彈唱對我而言至關重要，倘若我辦得到，又幹嘛假裝呢？」對於跨出這步相當驕傲；另一位製片佛萊德柏格則對他在片中現場演唱40首歌，還彈吉他、吹口琴反覆重來讚不絕口：「我都起雞皮疙瘩了」飾演狄倫女友的艾兒芬妮也說：「他對於抓到要訣樂在其中，且全神貫注的程度顯而易見！」

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

導演詹姆士曼格直稱對他而言最重要的一環：「莫過於表演，就是與演員們的合作。」除了提摩西，飾演強尼凱許的波伊德霍布魯克大呼：「能演唱這些歌真的太威了，是一段超棒的經歷！」提摩西也對他讚譽有加：「波伊德獨樹一格，和強尼凱許惟妙惟肖，卻仍放入他自己的感覺。」

資深金獎男星艾德華諾頓也以狄倫恩師比特席格一角開金嗓艷驚四座，他坦言：「學習並演奏這些音樂，對我而言是個很大的號召力。」提摩西崇拜地說：「他可能是我們之中花最少時間準備角色的人，卻演得超棒，真的掏心掏肺！」

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

以瓊拜亞一角首度入圍美國演員公會獎的莫妮卡巴巴羅自爆在演之前不會彈吉他，也只會彈一點烏克麗麗、在洗澡時唱歌，就這樣硬著頭皮演了，結果卻驚為天人，令波伊德霍布魯克直呼：「我記得聽到她演唱時目瞪口呆，簡直是瓊拜亞的分身吧！」她自己則發自內心地說：「準備音樂的過程真的讓我更加瞭解她與那個年代。」

上週舉辦的台北名人場特映會眾星雲集，來自音樂、詞曲創作、戲劇及電影等各界藝術家及名人紛紛前來支持，映後集體鼓掌更是獲得一致好評，金曲歌后蔡健雅讚嘆：「 Timothée Chalamet 不僅栩栩如生詮釋了Bob 的音色和唱法（籌備了5年！）自己演唱時也增添了自己的美感和旋律性。」華研國際音樂總監王治平：「一看完會想再看的電影！」演員夏于喬：「一位極有魅力的演員飾演一位極有才華的歌手，滿足了視覺與聽覺的享受，光是這樣就絕對值得進戲院觀賞這部電影了」。

音樂人陳珊妮：「這世上有一種人的存在，就在蔑視這個時代的慣性。」電影導演林書宇：「好享受的140分鐘，完全捨不得影片結束，電影如時光機，把我帶回那個我錯過的年代，跟著大家一起目睹巴布狄倫迷人的魅力。」甜約翰 小J：「《巴布狄倫：搖滾詩人》重新定義的流行音樂：不變的真理，就是改變。」作家彭紹宇：「巴布狄倫的音樂如刺也像詩，電影讓我們不只反覆聆聽，也重新認識。」

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

《巴布狄倫：搖滾詩人》從巴布狄倫19歲時說起，神秘的他帶著吉他和天賦異秉的詞曲才華，從美國明尼蘇達州抵達紐約，朝著改寫音樂歷史的方向邁進。在廣受歡迎而聲名大噪的過程中，他也遇見彼此心動的紅粉知己，但內心也隨著時代劇變和狂野年少而躁動不安。

繼美國演員公會及導演公會獎，《巴布狄倫：搖滾詩人》穩穩繼續入圍製片公會獎傑出院線電影製片與編劇公會獎最佳改編劇本，加上英國學院電影獎最佳影片等六項大獎提名背書，可望在台灣時間明晚揭曉的奧斯卡金像獎入圍名單中大有斬獲、入圍最佳影片等多項大獎！《巴布狄倫：搖滾詩人》將於2025年1月24日（五）農曆春節開春第一檔樂動大銀幕！

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《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業