《感應》新家鬧鬼還是人心作祟？劉玉玲重男輕女家庭崩壞

金獎名導首度挑戰靈異題材，全新視角探索人性與恐懼

金獎製片公司「NEON」在推出年度話題超自然電影《長腿》（Longlegs）之後，再度挑戰觀眾的心理承受力，推出全新超自然驚悚作品《感應》（Presence）。本片由曾憑藉《天人交戰》（Traffic）勇奪奧斯卡多項大獎的大師級名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導，不僅是他首度涉足靈異恐怖片領域，更是視覺呈現上的顛覆性實驗。

本片最特別的地方，在於透過第一人稱視角與鏡頭語言，直擊一個看似平凡的郊區家庭，如何在隱藏的壓力與恐懼下逐漸崩潰。劉玉玲（Lucy Liu）飾演事業有成但內心掙扎的母親「蕾貝卡」；克里斯蘇利文（Chris Sullivan）飾演努力維繫家庭和諧，卻在壓力下逐漸失控的父親「克里斯」；新生代演員卡莉娜梁（Callina Liang）和艾迪瑪黛（Eddy Maday）則分飾兩人的女兒「克蘿伊」與兒子「泰勒」。當這家人搬進夢想中的新家之後，一連串怪異事件卻陸續發生，隨著日復一日的困擾，這座房子的陰影不僅影響每位成員的心理狀態，更逼出他們隱藏已久的矛盾與秘密。

《感應》。圖/采昌國際

作為一部靈異電影，本片並不只靠傳統驚嚇手段，尤其劇本交由曾撰寫過《侏羅紀公園》（Jurassic Park）與《不可能的任務》（Mission: Impossible）等經典劇本的大衛柯普（David Koepp）執筆，在片中進一步挖掘人類心理的陰暗面，並透過第一視角讓觀眾見證這個家庭的情感裂痕，是如何逐漸撕裂成無法挽回的深淵。導演則將他的電影語言推至極限，以流暢、懸浮的長鏡頭拍攝這個家庭的日常，隱匿又近距離地捕捉人性最脆弱的瞬間，讓觀眾彷彿親歷其境。

在創意層面，本片也延續索德柏對形式創新的探索。他過往曾在《藥命關係》（Side Effects）與《全境擴散》（Contagion）挑戰觀眾的情緒承受能力，在本片當中，他更選擇以極其壓迫的鏡頭運動營造氣氛，將觀眾牢牢固定在沉浸式觀影體驗當中。這種拍攝手法不僅賦予故事更多層次，更讓本片在視覺上具備極強的代入感。

《感應》。圖/采昌國際

值得一提的是，本片在日舞影展首映之後，立刻引發極大討論與迴響。影評人對索德柏與大衛柯普攜手打造的這部心理與超自然交織驚悚之作，給予了高度評價，特別讚揚本片在情感深度與技術呈現上的雙重突破，更有觀眾形容本片像是把《鬼入鏡》（Paranormal Activity）的即時性與《鬼哭神號》（Poltergeist）的家庭情感結合，成就出一部難以歸類的超自然驚悚傑作。本片既是一部關於人性的寓言，也是一次對恐怖片類型的顛覆。當片中這個家庭面對靈異現象糾纏時，也隱喻現代家庭無法言說的矛盾與壓力，是一部觀眾絕對不容錯過的心理驚悚傑作！

創新靈異第一視角，在這房子裡，你將會有所感應

《感應》故事講述，蕾貝卡（劉玉玲飾演）和先生克里斯（克里斯蘇利文飾演）帶著兒子泰勒（艾迪瑪黛飾演）和女兒克蘿伊（卡莉娜梁飾演），一家四口搬進郊區一處新家。克蘿伊因為失去摯友而陷入悲傷，同時又常因為和哥哥不合引發爭執，加上媽媽對哥哥的偏愛，讓她感到無依無靠。來到新家之後，她默默感受到這個家中，似乎有股詭異的靈異力量存在，而這股力量從一開始就圍繞在她身邊，並逐漸轉移至影響整個家庭，讓這家人必須搞清楚，這股神秘力量究竟想要告訴他們什麼…。2月14日全台上映。

《感應》。圖/采昌國際

《感應》。圖/采昌國際

《感應》。圖/采昌國際