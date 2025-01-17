讀劇匯首屆培訓計畫圓滿成功「唱歌集音樂劇場」、「樂劇創製」抱走50萬啟動資金

由財團法人臺北市榮耀文創產業基金會（榮耀基金會）與文化內容策進院（文策院）聯手打造、全臺首個音樂劇創投媒合平台──「讀劇匯」，於1月16日在臺北表演藝術中心舉辦Pitching提案大會暨頒獎典禮。八組入選創作團隊帶來一系列精彩提案，充分展現培訓成果，最終由「唱歌集音樂劇場」、「樂劇創製股份有限公司」獲得由榮耀基金會及文策院提供、每組50萬元的啟動資金。同日上午還有圓桌論壇，廣邀業界專家共同探討產業發展。活動邀集製作方、投資方與場館方代表，期許連結創作者與市場資源，為音樂劇產業注入全新動能，建立永續的產業生態。

創新模式：推動音樂劇從創意到市場的全方位發展

自2024年6月起，「讀劇匯」啟動針對創作與製作團隊的培訓計畫，透過提案工作坊與市場測試，協助創作者在作品開發期與觀眾及投資方直接對話。在此過程中，創作者藉由讀劇形式接收即時反饋，持續提升作品內容，使其更貼近市場需求。而16日的提案大會暨頒獎典禮更是計畫的重要里程碑，讓創作團隊向投資方及場館方展示階段性成果，並為音樂劇產業鏈中的各方提供深入交流的契機。

八組潛力創作團隊 創投天使全力支持

八組入選計畫的創作團隊及作品分別為：

● 台南人劇團：《媽的地獄之旅》

● 李亭儀（柯力云）：《還在路上》

● 躍演：《三胞胎的我在完成夢想之前死掉了（還好我有兩個兄弟）》

● 天合劇場有限公司：《極道繼承人》

● 多巴胺爆炸製作：《HOME RUNning》

● 老張老趙の實驗樂劇／張家毓（賈玉）：《偷吃？好吃！》

● 唱歌集音樂劇場：《爬上頂樓看月亮》

● 樂劇創製股份有限公司：《阿媽的比基尼》

「讀劇匯」串聯文化內容產業相關的創投天使夥伴，獲得大清華傳媒、大慕可可、華研國際音樂、有戲娛樂、樂到家國際娛樂、udnFunLife聯合數位文創、和氣資本、天使放大、綠光創藝等九家企業支持。其中多位代表也親臨活動現場，包括大清華傳媒總監製馬天宗、有戲娛樂董事長莊啟祥、樂到家國際娛樂董事長郝柏翔、聯合數位文創總監陳文娜、和氣資本合夥人鄭晴元、天使放大董事長林大涵、大慕可可品牌暨國際事業部總監譚興宸、華研國際音樂經理江柏柔、綠光創藝開發經理廖司渟等，表達對各團隊的全力支持，力挺臺灣音樂劇。創投天使夥伴的支持是「讀劇匯」成功的關鍵。

得獎團隊-唱歌集音樂劇場《爬上頂樓看月亮》。圖/文策院

得獎團隊-樂劇創製股份有限公司《阿媽的比基尼》。圖/文策院

活動亮點：圓桌論壇、Pitching提案大會與頒獎典禮

當日上午的圓桌論壇匯聚各產業的專家，針對「產製管理與人才培育」、「市場拓展與行銷策略」、「制度革新與資源整合」等關鍵議題展開討論。多位產業重量級人士共襄盛舉，包括現象級作品《勸世三姊妹》導演曾慧誠、在臺連演139場的《LPC》製作人陳午明，共同勾勒臺灣音樂劇的未來發展藍圖。

下午則是活動的重頭戲Pitching提案大會，由八組入選創作團隊向創投天使及產業專家展現作品創意與潛力。每組團隊皆展示出精心準備的提案，闡述作品構想與製作計畫，爭取支持和合作機會。最終，由「唱歌集音樂劇場」、「樂劇創製股份有限公司」獲得由榮耀基金會及文策院提供、每組50萬元的啟動資金，後續更有機會得到文策院專案投資的相關協助。

第一屆「讀劇匯」圓桌論壇討論氣氛熱烈。圖/文策院

未來展望：攜手邁向音樂劇的黃金時代

榮耀基金會董事長雷輝表示，很高興看到各團隊經過數月的培訓後，作品完成度都明顯提高，而榮耀基金會作為臺灣首個專注於音樂劇的基金會，將致力串連資金與資源，扶植音樂劇創作者與製作公司。

文策院院長盧俊偉則表示，感謝夥伴們的鼎力支持，攜手推動臺灣音樂劇邁向產業化，期許「讀劇匯」能持續串聯產業鏈，讓音樂劇成為同時具備經濟價值與文化影響力的亮點產業。

作為全臺首個音樂劇創投媒合平台，「讀劇匯」以結合讀劇試演、提案培訓、創投媒合的創新模式，為臺灣音樂劇產業注入更多活力。未來，「讀劇匯」將持續提升與擴展計畫，為更多音樂劇創作者提供支持，讓臺灣音樂劇不僅在本地取得亮眼成績，也能在國際舞台上發光發熱。

文策院院長盧俊偉期許臺灣音樂劇建立完整產業鏈。圖/文策院

榮耀基金會董事長雷輝希望結合眾人之力，讓創意有極大化的產出。圖/文策院

音樂劇創投媒合平台「讀劇匯」頒獎典禮現場參與盛況。圖/文策院

榮耀基金會執行長孫瑞君講述「讀劇匯」整體歷程。圖/文策院