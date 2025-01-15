《兄妹之地》阿富汗難民在伊朗尋家20年 生命哀歌動人心弦

★爛番茄100%新鮮度 好評推薦

★榮獲世界影展8項大獎及11項提名

★榮獲日舞影展 世界電影最佳導演獎

★榮獲多倫多 賽勒斯國際影展最佳導演獎

★榮獲瑞典松茲瓦 國際影展最佳影片

★榮獲法國佩薩克 評審團大獎

電影《兄妹之地》(In the Land of Brothers)是一趟穿越風景、文化和世代的旅程，三位主角感受到了人間冷暖：穆罕默德，一個年輕、有前途的學生；萊拉，一個因地理因素與世隔絕的純樸女人；還有卡森，他承受著家人犧牲的重擔。

《兄妹之地》。圖/聯影電影

擁有「兄弟之邦」稱號的伊朗，收容來自不同年齡、性別，為數眾多的阿富汗難民，他們似乎難以在伊朗找到容身之處，只能淪為二等公民：年輕的學生因為難民身份被警察當成免費勞工；掙扎求生存的母親，為避免被遣返而每天步步為營；遲暮的一家之主為了家庭，守住悲慘的秘密。兩名年輕伊朗導演以鏡頭呈現「兄弟之邦」的應有道義，首部劇情長片，貫徹包容而不排外的初心，以一個難民家庭橫跨20 年的光景，勾勒出阿富汗難民在伊朗生活的實況。

電影以互相緊扣的三個章節，平實地刻畫阿富汗難民在伊朗社會二十年間，所面對的創傷與掙扎，以極豐富象徵意義的構圖及自然的拍攝手法，展現出主角們流離失所生存的無力感。演員精湛演出和諷刺的劇情，透徹地道出「二等公民」在異國尋找屬於他們的一席之地，在狹縫之間委曲求存的景況。一幕幕電影的畫面浮現在我們的腦海中，牽動着我們的情緒。這部電影描寫戰爭對難民的終生影響，引起強烈共鳴。劇本充滿了悲劇色彩，也清晰描繪了人物的不同情感；恐懼、愛、悲傷、焦慮、甜蜜與解脫。

《兄妹之地》。圖/聯影電影

「《兄妹之地》講述在你認為屬於自己的地方，成為『他人』的感覺，」導演們表示「我們希望觀眾重新思考全球邊界的錯誤構建，並想像一個沒有邊界的世界。」由兩位導演阿蜜兒法茲莉和加塞米共同合作。行政衝突、流離失所的身份和難民危機共同構成了《兄妹之地》中的傷口。這些是無數家庭的成熟且相互關聯的故事，他們以難民身分在伊朗開始生活。但到底有這樣一個空間叫做家嗎？透過他們兩位導演的視角，在跨越二十年的三個獨立章節中捕捉了移民的掙扎。

美國《綜藝報》（Variety）的影評人埃爾法德（Murtada Elfadl）寫道：「憑藉嫻熟的敘事技巧和自信的電影製作，他們講述了一個來自阿富汗的大家庭，在鄰國伊朗尋找避難所和家的20年艱辛旅程。」

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《亞洲電影評論》報導：「製作非常出色，兩位導演向大眾展示了他們極為自然的敘事手法。」

《電影快報》Cinema Express日舞影展上評論：「這些故事講述得簡單明瞭，沒有多愁善感和華麗的風格。正是冷靜和克制的敘事手法，賦予了這部電影人道的深度和同情心。雙導的電影製作清晰、堅定和優雅。」

在這個每天都有許多難民流離失所的世界中，外來移民者在一個陌生的環境中想法和一般人不同，擁有與當地的人不同的價值觀，可能對社會構成威脅。我們想讓這部電影向人們展示將難民視為平等的人，而不是外來者。我們希望觀眾能夠對我們的角色產生同理心，並將這種同情心延續下去，對所有人抱持同理心；了解對於命運視若絕望的人是致命的，並團結起來理解難民的感受。

《兄妹之地》。圖/聯影電影

莊嚴文學，家庭史詩傳奇。阿富汗大家庭的三名成員在伊朗展開難民生活

以一個難民家庭橫跨20年的光景，勾勒出阿富汗難民在伊朗生活的實況

《兄妹之地》故事講述，在美國入侵的陰影下，一個阿富汗難民大家庭在「兄弟之邦」伊朗展開容身之處：一名年輕的青少年忍辱負重被抓去做苦力；一個因地理因素與世隔絕負責替伊朗富人家幫傭的妻子，一個承受兒子在海外傭兵失蹤成謎的父親，並承受著家人犧牲的重擔。三段故事描述外來者試圖融入伊朗卻付出慘烈的代價。

阿富汗大家庭的三名成員作為難民，在伊朗開始努力生存，他們沒有意識到將面臨數十年的「家」鬥爭。為了生存，伊朗難民少年忍辱負重被抓去做苦力卻遭逢困難處境，伊朗女難民隱藏丈夫秘密，以及父親為了追尋兒子不告而別上戰場的原因，三段家庭三個故事交織出身處伊朗的阿富汗難民的移民悲歌與處境。2月7日上映。

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影

《兄妹之地》。圖/聯影電影