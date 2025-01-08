《我生活的兩個世界》小說改編 聾啞家庭裡正常孩子的情感拉扯

日本金獎導演吳美保睽違九年再推出電影作品《我生活的兩個世界》(Living in Two Worlds)，本片改編自作家五十嵐大的小說《ぼくが生きてる、ふたつの世界》。找來實力、人氣兼具的男星吉澤亮主演，細膩演繹一位生於聽障家庭，但聽力正常的孩子大仔，從小時常協助父母與外界溝通的他，儘管深愛著父母，卻仍難敵外界異樣的眼光，總是對父母說出違心的話。對此，吉澤亮坦言自己印象最深刻的是大仔升學考試失利，回到家對母親大發脾氣的那場戲，「雖然我自己的叛逆期沒有很激烈，但我很理解面對父母時，那種想說點什麼卻說不出口的困境。

那場戲大仔因為情緒激動，一邊口述，一邊比手語，兩種語言夾雜在一起，這是我們和專業的CODA顧問討論後完成的，所以讓我特別印象深刻！」吉澤亮也坦言，自己在日常生活中也是個不擅溝通的人，也時常覺得單靠語言很難明確傳達出自己的意思，相較之下，手語是種必須透過直視彼此雙眼來溝通的語言，「我覺得這是件很了不起的事情，這也是我演出這部作品後學習到的事情，讓我理解到原來『傳達』就是這麼一回事！」

提到在片中飾演其父母的忍足亞希子和今井彰人，吉澤亮也感性表示，「他們兩位的手語都很清晰明確，因此讓我在拍攝現場都能輕鬆理解。那其中充滿了愛，我覺得他們真的是非常溫暖的父母！」對此，忍足亞希子也大方讚美吉澤亮，「吉澤亮先生是非常出色的兒子，他學習手語非常自然，當我看到他用手語演繹兒子角色時，我感到非常感動！」作為日本首位聽障演員的忍足亞希子，一出道便榮獲每日電影獎最佳新人獎肯定，現在除了演藝工作外，也致力於手語教學、演說及寫作等跨領域工作。

對於此次合作，導演吳美保表示，「我曾看過忍足小姐主演的作品，並與她見過面。之後，我請她詮釋片中的某一個片段，她的表現讓我非常感動。雖然我不是她的女兒，但當下心中充滿了對母親滿滿的愧疚感，於是我立刻決定忍足亞希子就是這個角色的不二人選。」《我生活的兩個世界》將於1月10日在台上映。

《我生活的兩個世界》故事講述大仔出生於宮城縣港口小鎮，他從小就知道自己的爸爸媽媽和別人不一樣，他們不會說話也聽不見聲音，只能靠著連外公外婆都看不太懂的手語溝通。於是，小小年紀的他成為父母與外界溝通的重要橋梁，為母親「翻譯」就是他的日常。然而，隨著年齡漸長，大仔開始對於他人的異樣眼光感到惱怒。

眼看同學們升學、生涯規劃都有父母的建議和幫助，大仔面對無法言語卻努力想要給予協助的母親，一時忍不住說出違心的氣話，不久便離開家鄉到東京發展。來到東京的大仔一直過著不上不下的日子，只能在小鋼珠店打工混口飯吃。直到因緣際會認識了一群和父母一樣聽不到聲音的朋友，相處過程中也讓他重新省思自己與母親的關係。多年後再回到家鄉，面對依然溫暖開朗，總是比手畫腳、傾全力向孩子表達關愛的母親，大仔明白「家」永遠在身後陪伴著自己。更多電影資訊👉天馬行空粉絲團