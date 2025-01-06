宮﨑駿84歲了！動畫夢想還在飛

日本動畫大師 宮﨑駿 84歲生日快樂（1941-01-05）！去年（2024年）宮﨑駿（Hayao Miyazaki）的 《與夢前行宮﨑駿》上映，應該是台灣第一部上映的宮﨑駿紀錄電影，用長達七年的時間去跟拍捕捉《蒼鷺與少年》的幕後製作內幕。而早在九十年代的台灣，「吉卜力動畫」可以無人不知無人不曉，堪稱日本動畫的金字招牌。從1984年到2020年，吉卜力在36年間推出了24部長篇電影，吉卜力工作室的核心人物之一 宮﨑駿，絕對是當中的靈魂人物。

從1984年《風之谷》（風の谷のナウシカ）開始到1986年《天空之城》（天空の城ラピュタ），接連兩部龐大奇幻史詩，場面視覺驚人。 而1988年的《龍貓》（となりのトトロ）更可以說是「吉卜力動畫」在台灣掀起狂潮的濫觴，溫情動人、純然美好，近乎完美，幾乎你可以定義的良善純粹、親切真摯都在這部片了。

而1989年《魔女宅急便》（魔女の宅急便）改寫吉卜力的命運的重要作品，抒情筆觸中帶有細膩魔幻的神采，是越看越有滋味的雋永經典。1998年《魔法公主》（もののけ姫）展現宮﨑駿創作體力最飽滿的時期，這樣國族生靈題材、大場面戰鬥、繁複動畫技巧的作品也可以當作「吉卜力動畫」的另一個格局、技術上的里程碑。

《魔女宅急便》（魔女の宅急便）。圖／甲上娛樂

2001年《神隱少女》（千と千尋の神隠し）更是集大成的頂標神作，做為影史唯一榮獲奧斯卡最佳動畫與柏林影展最佳影片金熊獎的電影，這部神話般的現代奇幻寓言，透過宛如《愛麗絲夢遊仙境》的奇遇架構，承襲著吉卜力一貫良善可親的溫情傳統，歌頌家庭核心價值，以及彰顯人性美德純真。2004年他又創作了有點自我重複，但還是精彩的《霍爾的移動城堡》，以及2008年可愛討喜的《崖上的波妞》。

2013年的《風起》（風立ちぬ），影片巨細靡遺地描寫主角的人生從關東大地震、經濟大蕭條、二戰一路走過來，開場的飛行之夢，透過流暢的繪圖運鏡，將鄉間的蒼翠田野、房舍小橋一一盡收眼底，在現在看多3D動畫的我們，看到這種接近手工藝的2D傳統繪圖動畫還是很感動。配樂也是極為抒情迷人。

《風起》（風立ちぬ）。圖／甲上娛樂

睽違10年推出奇幻鉅作《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），不僅登上全美票房冠軍，更讓宮﨑老爺再度奪得奧斯卡金像獎最佳動畫電影。在台上映全台票房累積近1.84億，成為該年度的十大賣座電影，宮﨑老爺的魅力還是很驚人。

《蒼鷺與少年》展露他的憂慮晚年，而且依舊有著他過去作品的手筆痕跡，《風起》遭逢巨變的少年主角，《神隱少女》闖入異世界的冒險奇幻，《霍爾的移動城堡》不斷變換空間的多層次，《魔法公主》的自然生態與流暢動作。

《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか）。圖／甲上娛樂

當然他執著的反戰，對母親的思念，飛行喜好等等也都再度重現，《蒼鷺與少年》可以說是宮﨑駿的創作集大成。我們可以看到他依舊細膩至極的高超畫風，而在熟悉中又帶有改變。這部作品還提到生死輪迴，投胎轉世，以及晚年憂慮的傳承接班。

電影如夢境似異境，地獄天堂，真假虛實。滿滿訊息隱喻（隱晦），暗藏玄機或是深意。是成長電影，亦是創作者對於人生將到尾聲的回望體悟，宮﨑駿對這個世界想說的其實不只是回顧，應該還帶著些許期盼。宮﨑駿的紀錄片 《與夢前行宮﨑駿》也可以補足你對於電影的理解與想像。

《與夢前行 宮﨑駿》全片貼身拍攝宮﨑駿創作《蒼鷺與少年》長達7年的幕後製作秘辛。圖/甲上娛樂

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」