《慢行列車》松隆子：當姐姐是什麼樣的感覺？

松隆子主演，多部未華子、松坂桃李、星野源、朱鐘赫、松本穗香等豪華卡司共演，名編劇野木亞紀子全新原創，令和新時代的家庭日劇《慢行列車》1/ 8 於 KKTV 上架播出！松隆子於劇中飾演三姐弟中的長女葉子，現實生活中卻是老么，笑說自己是看著哥哥姊姊被罵、自己偷偷摸摸長大的，演出時就常會想「當姐姐是什麼樣的感覺」，也很享受難得當大姐的時光。

首度與多部未華子、松坂桃李在影視作品合作，松隆子透露拍戲時的小插曲，因為多部與松坂兩人等戲時話很少，一開始她還擔心兩人是否關係不好，因此偷偷詢問多部未華子，結果她說：「欸～我們還演過情侶呢！關係很好啊！」害她白擔心。也表示兩人真的是最棒的妹妹與弟弟，彼此間很有默契，演出期間幾乎不需要特別討論「這場戲該怎麼演」，合作起來非常自在愉快。

《慢行列車》。圖/KKTV

《慢行列車》的故事舞台設定在日本鐮倉與韓國釜山，描述住在鐮倉的三姐弟葉子（松隆子飾）、都子（多部未華子飾）與潮（松坂桃李飾）在父母第23年忌日法會後，都子突然宣布計劃前往韓國，三姊弟迎來「人生」之旅的分歧點。受訪時被問及人生分岔的瞬間，松隆子回答是「演出戲劇《長假》。」坦言當初接到演出邀約時非常猶豫，因為跟自己想專注舞台劇演出的目標不同，但在身邊的人勸說下決定一試。如果當初婉拒，可能就沒有今天的松隆子。

對於編劇野木亞紀子為演員們量身打造的角色，松隆子表示葉子給人腳踏實地的印象，因此有點擔心自身的演出是否能讓觀眾感同身受，笑說：「因為我過去演的角色多數不夠腳踏實地，也有點漫不經心。」多部未華子則說都子是一個內心擁有堅定信念、不輕易妥協的女性，對此很有共鳴，此外自己雖然沒有弟弟，「但很喜歡都子那種對弟弟隨意使喚的性格」。

《慢行列車》。圖/KKTV

面對兩個有個性的「姊姊」，松坂桃李笑說，「無論被多麼隨意對待，我都感到很自在。」透露自己從小就在有姐妹的環境中長大，演起來沒有違和感，也稱讚野木亞紀子的劇本，表示在跟「姊姊們」對話時，那種刻意讓自己不成為話題中心的感覺，真的就像現實生活他與姐妹平常說話的樣子，感覺很熟悉。

而星野源在劇中飾演對松隆子這位前任編輯有異常執念、麻煩的人氣作家百目鬼，自身也從事寫作工作的他，表示百目鬼所呈現的某些人性部分也是這部劇的主題之一，對像是對作品的執著，與面對孤獨的感受等等，自己也都很有共鳴，能飾演這個角色感到開心！他與松隆子在劇中有趣的互動也是一大看點。《慢行列車》1/ 8 將於 KKTV 上架播出，敬請期待！