《鑽石大劫案：極盜戰》最狂大盜挑戰鑽石之都 狂野行動震撼歐洲

直擊歐洲鑽石之都「安特衛普」！超狂世紀劫案成為靈感

《鑽石大劫案：極盜戰》是備受好評動作片《極盜戰》（Den of Thieves）時隔6年的正宗續作，不僅由克里斯汀固德佳斯（Christian Gudegast）再度擔綱編導，在前作中恩怨未了的警探尼克，以及犯罪主謀唐尼都將共同回歸，展開最大規模的復仇對決！

《極盜戰》劇組當初在前期研究階段，就搜集到發生在世界各地、精心設計且充滿故事魅力的搶劫故事，由於事件數量龐大，無法全部納入一部電影當中，因此他們就計畫有機會推出《極盜戰》系列電影。這次，劇組更將故事的世界觀擴大，並把故事從洛杉磯帶到歐洲，帶領觀眾一同探索光鮮亮麗的鑽石世界。創作團隊以具有「歐洲鑽石之都」之稱的比利時安特衛普為背景，並將2003年發生在該地的鑽石大劫案作為故事靈感。

該劫案是有史以來最大膽的犯罪事件之一，竊賊以世界最大鑽石交易中心為目標，戰勝複雜的警報系統，洗劫上百個保險箱，其中更包含價值1億美元的鑽石珠寶。由於該案的犯罪過程繁瑣，涉案金額相當可觀，甚至有一部分珠寶還無法找回，讓本案成為著名的「世紀搶劫案」之一。

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

本片將帶領觀眾進入鑽石劫案的高風險世界，主角尼克不僅要和唐尼，以及唐尼加入的歐洲黑幫「黑豹幫」結盟，鬥志又大膽地與世界最大鑽石中心周旋，同時還要面臨義大利黑手黨的威脅。多方構成的燒腦策劃細節，以及飛車槍戰追逐場面，都將這樁劫案昇華到史詩級規模。

除了犯罪難度提高，本片另一精彩看點，就是讓曾為警探的尼克與犯罪主謀唐尼，聯手策劃一場規模提升、充滿戲劇張力的終極犯罪行動。片中人物並非黑白分明也無好壞之分，警察與罪犯之間界線模糊，黑白兩道相輔相成，遊走在灰色地帶的你來我往，讓全片擁有顛覆傳統的搭檔組合。

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

兩位搭檔也將持續由曾演出過《300狀士》系列（300）、《全面攻佔》系列（Has Fallen）、《迫降危機》（Plane）等片的動作派男星傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演，詮釋行事如同痞子流氓的警探尼克；只不過他這次放下警探身分，共同策劃這場世紀鑽石劫案。

而與他再度交手的犯罪主謀唐尼，也由曾演出過前作，並在近年累積《哥吉拉II怪獸之王》（Godzilla: King of the Monsters）、《不完美的正義》（Just Mercy）、《熊蓋毒》（Cocaine Bear）等片的小歐西亞傑克森（O'Shea Jackson Jr.）擔綱。兩人火花四射的刺激互動，絕對值得台灣觀眾進戲院一探究竟！

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

驚心動魄的犯罪新篇章，目標全球最大鑽石交易所

《鑽石大劫案：極盜戰》故事講述，犯下劫鈔案而展開逃亡的主謀唐尼（小歐西亞傑克森飾演），來到歐洲的他，卻捲入危險的鑽石竊盜案，更與惡名昭彰的黑幫「黑豹」勾搭上，以全球最大鑽石交易所為目標，策劃一場驚心動魄的搶劫案。

另一方面，未能成功攔截唐尼的警探尼克（傑瑞德巴特勒飾演）陷入人生低潮。一心想要復仇的他，也來到歐洲找上唐尼，向他表示自己已無任何東西可以失去，決定與他聯手這樁史上最大鑽石搶案。不過他們卻沒想到，自己在過程中竟成為其他勢力的追擊目標，必須展開一場鬥智也鬥力的高風險行動。本片將於1月29日(三)上映。

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

《鑽石大劫案：極盜戰》。圖/采昌國際

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