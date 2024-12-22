《照明商店》結局淚點爆表 今年的眼淚都給你了

《MOVING異能》改編自姜草神作網路漫畫，電視劇由作者姜草攜手朱智勛、朴寶英聯手打造的Disney+ 年度壓軸韓劇《照明商店》已於本週精彩完結！不但在全球OTT收視排名網站Flix Patrol連續霸榜兩週韓國、台灣的收視冠軍，最新播出的第7、8集完結篇更分別拿下IMDb 9.0與9.3的神級高分。

主演金雪炫也在近日訪談中笑稱「每天都要搜尋《照明商店》和自己的角色名，看到大家對作品的正面評價感到非常高興」。而《照明商店》也憑藉巧妙的劇情鋪陳與細膩的情感刻劃，成功在社群上掀起一股追劇旋風，絕對是年末必看神作！

《照明商店》。圖/Disney+

「無論是在哪裡，不都是人生活的世界嗎？」在最新劇情中揭曉了朱智勛成為照明商店老闆的背後真相，而隨著瀕死者們陸續來到照明商店，生與死之間的界線也逐漸被劃分，能找到「光」的人得以甦醒、往生者則留在有照明商店的世界中生活，人們之間的生死別離更讓無數觀眾落淚。

《照明商店》從母女、伴侶、甚至人類與狗之間羈絆的各種情感面向，交織出關於生死和人性的深刻議題，每一條故事線都讓觀眾超有共鳴。而在第8集的結尾更出現《MOVING異能》中的重要角色，兩部作品的故事竟驚喜連貫起來，更讓網友直呼是「姜草宇宙」的夢幻聯動。

《照明商店》。圖/Disney+

Disney+近日也在YouTube向觀眾分享《照明商店》名場面的幕後花絮，由金雪炫飾演的「反甲女」需要三位工作人員幫她作手部妝造，她笑著表示完妝後看起來很恐怖「感覺像我的手指往反方向扭曲」，公車司機朴赫權在電梯中淚如雨下的一幕則是直接在頭部後方接上水管，而最讓人驚訝的無疑是照明商店所處的整座街區都是實體建造、而非使用電腦後製，更加體現出導演金熙元與幕後團隊對《照明商店》的極致用心。

《照明商店》囊括豐沛的情感與懸疑、生死等元素，從逐漸揭開真相的過程之中，同時帶來滿滿的共鳴與感動。劇情圍繞六位陌生人展開，他們被困在一個神秘的黑暗街區且失去部分記憶，為了逃離這個詭異的地方，他們將努力拼湊出事情的全貌。

超自然懸疑韓劇《照明商店》全8集已在Disney+ 獨家上線。

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+