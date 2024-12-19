《黑修女們》宋慧喬10年後重返韓影 這次她要驅魔

《黑祭司》續篇《黑修女們》

2015年上映的韓國靈異驚悚電影《黑祭司們》（韓語：검은 사제들，英語：The Priests）講述了金神父（金倫奭飾）與新學徒崔副祭（姜東元飾）為拯救一名因肇事逃逸而飽受神秘病症折磨的少女（樸素淡飾），攜手進行驅魔的故事。該片上映後累積500萬人次觀影，穩居2015年11月韓國票房冠軍。

時隔十年，續作《黑修女們》（韓語：검은 수녀들）即將登場。這部影片由權赫宰（《解決士》《拳力倒數》）執導，宋慧喬與全汝彬主演，預計於2025年1月24日在韓國上映。

《黑修女們》可以視為女版的《黑祭司們》，劇情聚焦於修女們的驅魔旅程。故事講述兩位修女為拯救被強大惡魔附身的少年熙俊，進行驅魔儀式的驚險過程。

《黑修女們》（검은 수녀들）。圖/擷取自잇츠뉴 It'sNEW

《黑修女們》主要演員陣容

宋慧喬 飾演 尤妮婭修女：一位意志堅定、不惜一切行動拯救少年的修女。

全汝彬 飾演 米卡埃拉修女：雖然對尤妮婭的作風感到不滿，但仍決心協助拯救少年。

李陣郁 飾演 保羅神父：一名精神醫學專家，試圖用醫學手段治療少年。

許峻豪 飾演 安德烈神父：一位為了拯救少年而施行驅魔儀式的神父。

文佑鎮 飾演 熙俊：被惡鬼附身的少年。

值得一提的是，宋慧喬已有10年未現身大銀幕，她最後一部參演的電影還是2015年的《太平輪》。此次她攜新作《黑修女們》強勢回歸，無疑讓影迷倍感期待！

《黑修女們》（검은 수녀들）。圖/擷取自잇츠뉴 It'sNEW

《黑修女們》官方釋出宣傳素材

在公開的預告片中，尤妮婭修女問道：「聽過12形象嗎？」詭譎的背景音樂與低語聲將氣氛烘托至極點。隨後，十字架中的畫面漸漸展開，尤妮婭以堅毅的語氣說道：「以主耶穌基督和聖母馬利亞之名命令，你們骯髒的靈魂，馬上給我離開！」緊湊而震撼的預告，令觀眾非常期待。

《黑修女們》（검은 수녀들）。圖/擷取自잇츠뉴 It'sNEW

《黑修女們》（검은 수녀들）。圖/擷取自잇츠뉴 It'sNEW

《黑修女們》（검은 수녀들）。圖/擷取自잇츠뉴 It'sNEW