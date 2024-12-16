《腦筋急轉彎》外傳《夢境製片廠》 預算加滿夢境都能實現

皮克斯神作《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》在Disney+全四集一次上線！《夢境製片廠》的背景設定在《腦筋急轉彎》第一、二集之間，將鏡頭聚焦萊莉腦中的「夢境製片廠」，超寫實的工作日常，有組織宮鬥、辦公室閒人、還有厭世同事，讓人猶如在看皮克斯版的職人輕喜劇，外媒更盛讚簡直是小型《辦公室風雲》，也讓《夢境製片廠》成為年底必開箱的大人系療癒動畫。

此外，繼今年五月《腦筋急轉彎》推出「EMO 小劇場」心理測驗掀起社群風潮後，今日再度帶來心理測驗第二彈「夢境開麥拉」，為觀眾帶來更沉浸的《夢境製片廠》體驗！

「夢境開麥拉」心理測驗包含《夢境製片廠》的五個主要人物，包括有遠大夢想卻我行我素的夾心小主管「寶拉」；將公司的利益放在第一位、絕不妥協的鐵血大老闆「金總」；懷著滿腔熱血在製片廠打拼的菜鳥超新星「珍妮兒」；厭世又毒舌的魅力點子王「任尼」；以及熱愛八卦的公司交際花「彩虹獨角獸」。此外，還記得上次《腦筋急轉彎2》心理測驗讓網友瘋狂開箱協尋的隱藏版角色「ㄙㄜˋㄙㄜˋ」嗎？這次「夢境開麥拉」也為大家準備了超神祕隱藏版角色等你來發掘！

《夢境製片廠》心理測驗_夢境開麥拉。圖/Disney+

皮克斯年度壓軸鉅獻影集《夢境製片廠》故事講述曾經紅極一時的夢導演「寶拉」，身邊有一位得力助手「珍妮兒」、上面則有一位脾氣暴躁的老闆「金總」，然而準備進入青春期的萊莉腦袋裡發生了一系列轉變，也讓寶拉不得不面臨產業變遷的空前危機，並被迫與死對頭白日夢導演「任尼」共事。這次，你將在《夢境製片廠》中看到前所未見、卻更加打動人心的《腦筋急轉彎》宇宙魅力！

皮克斯神作《腦筋急轉彎》衍生影集《夢境製片廠》全四集已於Disney+ 獨家熱播中。👉「夢境開麥拉」心理測驗

《夢境製片廠》。圖/Disney+

《夢境製片廠》。圖/Disney+

《夢境製片廠》。圖/Disney+

《夢境製片廠》。圖/Disney+

《夢境製片廠》。圖/Disney+