《404宿靈速速逃》帶你見識「千年房東」梗王齊聚笑點滿場

泰國年度壓軸恐怖喜劇新作《404 宿靈速速逃》(404 Sukeenirun…RUN RUN)，於昨日正式在台上映，全台熱映中。公布幕後花絮影片-幸福久久大飯店-訪客篇，導演披猜亞賈拉汶博察(Pichaya Jarasboonpracha)分享在構思這部恐怖鬼片時，心中的第一人選即是男主角Ter辰塔維塔納西維(Chantavit Dhanasevi，小名Ter)，導演大讚Ter的喜劇表演功力，絕對能把觀眾逗得樂不可支。

而Ter也稱讚共同參與演出的阿泰蘇帕達(Atai Suphathat Opas)、努伊楚吉亞(Nui Chukiat Eamsuk)，形容他們每個人都是梗王，表演也非常專業，總是能夠在片場天外飛來一句台詞，就把全劇組逗得哄堂大笑！ 睽違六年重回大銀幕的男主角Ter說：「每天來電影來到片場，真的非常開心，我們常常臨時發揮即興笑點，真的很搞笑，希望觀眾能進戲院感受這份開心的氛圍，保證笑到併軌！」

飾演死賴著幸福久久大飯店的女鬼泰國李聖經大能(甘雅薇誦恩 Kanyawee Song-muang 小名：大能)亦在幕後花絮中分享：「雖然我其實很怕鬼，但既然導演都找我來演喜劇鬼片了，我想鬼的部分應該不至於太可怕吧，況且我就是那個女鬼，不可能會害怕自己吧！」男主角Ter也大讚大能在片中散發著美麗又驚悚的氣場，一出場就非常有氣勢，為電影增添一大看點。

監製里猜普汪佩(Rergchai Poungpetch)亦分享：「這部電影要作到讓觀眾笑到併軌，就必須找來一群梗王來主演這群試圖想要奪走幸福久久大飯店的一幫人，而他們真的做到了，拍攝現場就可以感受到滿滿的笑梗及歡樂的氛圍，保證不會讓人失望！」最後演員們也一一形容電影《404 宿靈速速逃》「恐怖又爆笑！」、「所有人都超搞笑！」、「想不笑都很難！」、「就愛這種刺激又好笑的劇情！」

《404宿靈速速逃》。圖/ CATCHPLAY

電影《404宿靈速速逃》描述房地產騙子那羅(辰塔維塔納西維 飾)在山坡上發現一間廢棄酒店，眼看商機無限，便計劃將它改造成豪華酒店來騙一筆。然而，這酒店早已被前任屋主拉莉妲(甘雅薇誦恩 飾)的鬼魂佔據，任何人想拿走，就會遭到她怨氣滿滿的恐怖反擊。不甘心的那羅只好找來各路薩滿和巫師，準備驅除這個「千年房東」；沒想到卻惹怒了女鬼，她決定要把所有闖入者都嚇得魂飛魄散。究竟是詭計多端的那羅會得逞，還是怨氣沖天的女鬼能奪回？這場搞笑又驚悚的搶奪戰，連鬼都會害怕。電影《404宿靈速速逃》現正熱映中。

《404宿靈速速逃》。圖/ CATCHPLAY

《404宿靈速速逃》。圖/ CATCHPLAY