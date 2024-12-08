《靈異教師神眉》新版動畫定檔2025 會抓鬼的老師回來了

《靈異教師神眉》或稱《地獄老師》（地獄先生ぬ～べ～），是由真倉翔原作、岡野剛負責作畫的經典少年漫畫。作品將日本傳統妖怪故事與現代小學校園生活相結合，自1993年38號起連載於集英社《週刊少年Jump》，至1999年24號完結，累計發行了31冊單行本，漫畫銷量超過2,900萬冊。

《靈異教師神眉》故事講述，任職於童守町小學的鵺野鳴介（通稱神眉）雖然外表平平，實際上卻有著非同尋常的經歷。他在小學時曾被魔物侵染，其具有靈力的女老師犧牲自己將魔物封印在鳴介的左手之中，成為名副其實的「鬼手」。鬼手如同除靈師的憑神一樣，既可與靈體溝通，又能完成各種離奇的除靈工作。

童守町歷來就流傳著許多靈異傳聞，起初不被學生信任的鳴介在一次次除靈工作之後和學生們建立起深厚的感情。在這過程中，他也結識許多來自不同世界的伙伴：溫柔可愛的雪女、冷酷無情的妖狐玉藻等，都給鳴介和學生們的生活中留下無限驚險和刺激。

一部生動的「漫畫版妖怪百科全書」

這部漫畫的最大特色，在於將日本傳統妖怪文化與現代校園生活完美融合，巧妙結合了妖怪故事、都市傳說和學校怪談等經典元素。每個妖怪的登場都伴隨著引人入勝的情節，並附有詳細的背景介紹，為讀者打造了一個既驚悚又幽默、既恐怖又青春的獨特世界，彷彿翻閱一部生動的「漫畫版妖怪百科全書」。

《靈異教師神眉》漫畫。圖/擷取自東立出版社

《靈異教師神眉》漫畫多元改編與發行

動畫版：1996年，朝日電視台推出同名動畫，共49集。台灣先後由三立都會台與華視播出。

劇場版與OVA：隨後推出了3部劇場版動畫及3部OVA，進一步擴展了故事世界。

真人版：2014年改編為真人版電視劇，為經典作品注入新活力。

《靈異教師神眉》真人版電視劇。圖/擷取自網路

《靈異教師神眉》新版動畫2025年開播

《靈異教師神眉》官方宣布新版動畫作品計劃於2025年開播，並同步釋出製作團隊與主要聲優陣容、宣傳視覺圖及預告PV。

此次動畫由Studio KAI擔綱製作，並特別邀請到置鮎龍太郎回歸聲演經典主角鵺野鳴介，為新作增添熟悉的情感與聲音魅力。值得一提的是，針對童守町小學學生角色，官方還面向一至六年級小學生舉辦聲優視鏡活動，入選者將根據自身形象量身設計登場角色，為動畫注入更多新鮮感和親和力。

懷舊與創新並存，熱血與搞笑同在，新版《靈異教師神眉》會讓新老粉絲都能感受到這位「抓鬼老師」的獨特魅力！

《靈異教師神眉》新動畫。圖/擷取自nube-anime.com

《靈異教師神眉》新動畫。圖/擷取自nube-anime.com