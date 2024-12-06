《星際大戰：骨幹小隊》裘德洛領隊 星際奶爸開啟宇宙冒險新篇章

由英倫男神裘德洛主演的Disney+最新影集《星際大戰：骨幹小隊》於本週磅礡首播，繼《曼達洛人》、《安道爾》後又添強檔話題新作。此次裘德洛將帶著四名童星展開全新的冒險旅程，也讓網友們直喊猶如星戰版《怪奇物語》，外媒更幽默評價全新的「星際帶娃之旅」即將展開，讓人相當期待星戰宇宙繼「尤達寶寶」後，再度打造讓全球觀眾為之瘋狂的全新故事。

裘德洛最近接受外媒訪問，強調他從小就是星戰迷，日前出演《怪獸與牠們的產地》系列、《驚奇隊長》等話題作品，如今終於加入星戰宇宙，「我愛《星際大戰》，我愛《俠盜一號》、《曼達洛人》還有《安道爾》，都會不斷想，如果我能演這些影劇，可以在裡面演出哪一個角色呢？」，而他最愛的當然是《星際大戰五部曲：帝國大反擊》，「這是完美的電影，也呈現電影史上最偉大的時刻，『我是你爸爸』那段戲完全改變了我的人生」，至於這次在《骨幹小隊》演出的神祕男子到底是誰？他也三緘其口絕不暴雷，「我無法跟你們講的，到時候看，你們一定會很驚喜」。

《星際大戰：骨幹小隊》。圖/Disney+

《星際大戰：骨幹小隊》找來《蜘蛛人：返校日》系列導演強華茲、編劇克里斯多佛福特聯手打造，故事敘述四個來自富裕星球「艾特艾廷」的孩童，意外在上學途中發現神秘的星艦並展開冒險，途中要對抗眾多可怕的外星怪物、海盜。而由裘德洛飾演的一名身分成謎的男子「喬德納納伍德」將成為他們返回家鄉的關鍵，在第二集中，喬德納納伍德疑似使用「原力」奪取監獄鑰匙，讓小男孩威姆驚嘆問「你是絕地嗎？」沒想到對方卻露出曖昧微笑表示「你能守密嗎？」再度展現裘德洛的迷人電眼以及微笑，讓粉絲期待值拉到最高點。

《星際大戰：骨幹小隊》不只有《星際大戰》壯觀華麗的宇宙戰爭場面，更因為首度以四個小孩為主角，故事與其他《星際大戰》系列影集沒有太大連結，因此非星戰迷也能輕鬆入坑。《星際大戰：骨幹小隊》影集已於Disney+獨家上線首兩集，並將於每週三固定更新一集。

《星際大戰：骨幹小隊》。圖/Disney+

《星際大戰：骨幹小隊》。圖/Disney+