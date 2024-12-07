《邪體：鬼拼屠》眼睛鼻子嘴巴…信徒許願邪教祭品清單曝光

獻上6個軀塊後，就能喚醒恐怖的存在！《邪體：鬼拼屠》（Body Parts）是《下女》、《樂透大作戰》製作團隊精心打造的限制級恐怖鉅獻，還正式入選第26屆韓國富川國際奇幻影展！《邪體：鬼拼屠》故事敘述老么記者詩京潛入邪教團體取材。詩京被受邀參加特別的儀式，信徒們依序許願並獻上祭品。接著終於輪到詩京了，這時她才驚覺祭品竟然是身體的一個部位，這令她衝擊不已。眼睛、鼻子、嘴巴……當集滿身體所有部位時，血淋淋的恐懼就會覺醒！

車庫娛樂近日公布的《邪體：鬼拼屠》主預告中，充滿詭譎驚悚氣氛，而其中一句臺詞「教主想要的可能不是錢」，帶出邪教團體所要的祭品竟是人的身體部位，從眼睛、鼻子、舌頭、耳朵、身體等，究竟教徒們會以什麼樣的手段獲得這些軀塊、想實現什麼願望，令人感到好奇又害怕！除此之外，電影中還有二手交易、霸凌、驅魔直播、一人租屋等，十分貼近現實生活的空間和情節，令觀眾彷彿身臨其境般感受到最真實的恐懼！

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂

《邪體：鬼拼屠》驚悚恐怖的場面，也讓許多韓國觀眾觀看時嚇到跳起來，甚至還有人害怕到遮住眼睛，透過指縫繼續觀影！觀眾們紛紛盛讚：「真的很恐怖！千萬別自己一個人看！」、「看完不敢回租屋處了，覺得家裡也好可怕！」、「被嚇得好累，心臟好痛！」、「有一幕嚇到整個跳起來離開座位！」、「好怕夢到電影裡的驅魔場景跟邪教場面，真的太逼真了！」、「害怕到抓自己的手抓到瘀青！」許多韓國網友也認為《邪體：鬼拼屠》是繼《鬼車站》後，最嚇人的韓國恐怖片！限制級恐怖鉅獻《邪體：鬼拼屠》12月13日（五）在臺上映！

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂

《邪體：鬼拼屠》恐怖畫面源源不絕！導演寫劇本慘被鬼壓身？！

《邪體：鬼拼屠》導演也分享會以邪教中獻上祭品作為故事主軸的原因，導演表示：「我覺得最恐怖的其實是集體的力量。雖然迫切地希望能實現願望這點，可用於正向的地方，但有時也會帶來不好的影響，因此我覺得這點很可怕。而且當祭品變成身體的某部位時，應該是最令人感到害怕的吧！」

此外，《邪體：鬼拼屠》中精彩的驅魔場景也讓觀眾驚嚇不已，導演透露自己平常就對於神祕學很有興趣，他說：「我平時也常跟著驅魔師到現場觀看驅魔儀式，因此很想拍攝這類的作品。電影中有一個場景是在老舊大樓中拍攝，但因為拍攝過程太繁忙了，所以如果真的在拍攝現場看到鬼，好像也不會太在意呢」！

導演也透露在寫劇本到正式開拍前的這段期間，他被鬼壓床的情況很嚴重，他也因此將這樣的插曲融入電影中。而對於《邪體：鬼拼屠》的看點，導演表示：「《邪體：鬼拼屠》就像大型遊樂設施般的電影，恐怖畫面源源不絕，完全不用苦等，節奏很快，一點都不無聊，可以在電影院感受彷彿置身於遊樂園的樂趣！」限制級恐怖鉅獻《邪體：鬼拼屠》12月13日（五）在臺上映！

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂

《邪體：鬼拼屠》。圖/車庫娛樂