《魔戒：洛汗人之戰》魔戒聖戰前200年 揭開堡壘傳奇面紗

全球狂賣29億美金票房的魔戒系列電影，即將於今年聖誕節迎來新作《魔戒：洛汗人之戰》，該片為知名《魔戒》三部曲的正宗前傳，故事講述洛汗王國在赫拉公主的帶領下，於逆境中精彩突圍、顛覆王室鬥爭的精彩一戰。

該片由金獎導演彼得傑克森擔綱監製，片中許多細節都與魔戒系列相互呼應，特別是戰爭發生地正是《魔戒二部曲：雙城奇謀》最終大戰的「聖盔谷」，這次終於在《魔戒：洛汗人之戰》揭開此堡壘的傳奇面紗，猶如埋藏22年的重要彩蛋，勢必讓魔戒迷看得大呼過癮。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

在《魔戒》三部曲中，最知名的戰役莫過於《魔戒二部曲：雙城奇謀》中的「聖盔谷之戰」，亞拉岡與洛汗王等人抱著必死決心死守聖盔谷，與半獸人軍團展開血戰，至今仍是許多觀眾心中最精采的魔戒篇章。

然而，聖盔谷其實原名「號角堡」，因為發生《魔戒：洛汗人之戰》的決死圍城戰後，聖盔與其女赫拉公主創下許多驚人的豐功偉業，因此才獲得聖盔谷的美名。這場戰役雖在托爾金筆下的篇幅不多，在監製彼得傑克森所率領的電影團隊努力下，讓這段可說是改變王國歷史的重要轉捩點，以前所未見的手繪動畫形式躍上大銀幕。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

傳奇名導神山健治操刀

《魔戒：洛汗人之戰》故事發生在《魔戒》三部曲的183年前，講述傳奇洛汗國王聖盔鎚手(布萊恩考克斯 聲演)的家族故事。聰明又狡詐的登蘭德領袖沃夫(盧克帕斯夸尼洛 聲演)為了替父親報仇，背叛洛汗王國展開突襲，迫使聖盔王與人民離鄉背井，躲進遠古要塞號角堡中。

被沃夫大軍逼著只能苦守堡壘。無路可退的洛汗王國，在聖盔之女赫拉公主(蓋亞懷斯 聲演)帶領下，展開撼動歷史的背水一戰。《魔戒：洛汗人之戰》的故事為中土世界歷史上舉足輕重的一場戰役，同時也是《魔戒》三部曲最重要的開端。

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

作為全球最知名的奇幻作品，《魔戒》積極拓展故事的各種可能性，新片《魔戒：洛汗人之戰》破天荒與日本合作，找來曾執導《攻殼機動隊S.A.C.》、《銀翼殺手：黑蓮花》等動畫的傳奇名導神山健治操刀，並堅守彼得傑克森所執導系列電影的奇幻設定，團隊力求片中的角色服裝、盔甲及建築設計，皆與《魔戒二部曲：雙城奇謀》的風格維持一致，監製菲利帕鮑恩斯更透漏「 魔戒粉絲可以期待這部片延續真人電影的精髓。我們放了一些只有粉絲才能發現的小彩蛋，我迫不及待想看到它們被發掘！」。《魔戒：洛汗人之戰》將於12月25日 英日文版同步上映。

👇《魔戒：洛汗人之戰》官方預告

👇《魔戒：洛汗人之戰》幕後花絮：全新魔戒篇

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟

《魔戒：洛汗人之戰》。圖/華納兄弟