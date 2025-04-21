教宗方濟各離世 《教宗家的小兒子》揭教廷極權真面目

年屆八旬的義大利傳奇名導馬可貝洛奇歐，繼台灣影迷所熟知的《祝你有個甜美的夢》和《黑金叛徒》兩部作品後，睽違四年再度直闖坎城影展主競賽，交出又一代表作《教宗家的小兒子》。

導演馬可貝洛奇歐在1965年的處女作《口袋裡的拳頭》便轟動盧卡諾影展，使他一戰成名並於國際影壇嶄露頭角，此後創作不懈持續至今。雖於2011年之後，分別在威尼斯及坎城影展獲得榮譽終身成就獎，但他始終維持兩至三年拍攝一部長片，而屢屢出手卻都沒有讓影迷失望，這部《教宗家的小兒子》於2023年在坎城影展世界首映後，映畢後獲得近十分鐘的如雷掌聲，完美展現觀眾及影評對於傳奇老導演的作品一大肯定，而此片也同時在義大利年度所有重要電影獎項橫掃千軍，同時也獲得極高票房，此部也讓導演馬可貝洛奇歐再度登上生涯顛峰。

《教宗家的小兒子》導演_馬可貝洛奇歐 Marco Bellocchio。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》改編自十九世紀義大利真實宗教事件，導演對於這段幾乎被遺忘的教廷綁架猶太家庭男童醜聞十分有興趣，所以透過電影讓觀眾了解極權洗腦的恐怖對比自由的可貴。故事中的猶太男童艾加多不到七歲時被迫離開原生家庭，被當時的教宗庇護九世在教廷國改宗成天主教徒，而這整起事件起落長達近半世紀，身處義大利國境內的猶太勢力處心積慮要將小男孩帶回，但教廷卻不斷用各方勢力阻擾，從宗教法庭一路到國家法院，最終皆讓雙方無功而返。

導演也透過這整段故事，在十九世紀時候遍地開花的自由主義歐洲世界，仍有保守勢力藉強大宗教力量逼迫無辜子民去信仰，進而洗腦歸順他們，兩派勢力一消一長之間也同步牽動到義大利整個國家命運。而導演不想用嚴肅的角度去看待這整起事件，反而聚焦於小男孩一路長大到成人心境轉變，覺得在年少無知的情形下洗腦產生斯德哥爾摩症候群，而最終也落得無法挽回的悲劇。

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》，故事描述十九世紀中葉，義大利波隆那受到教廷統治，出身於猶太教家族的男孩在年幼時被信奉天主教的女僕祕密受洗，成為教會名冊上的信徒，按規定不得由猶太教徒撫養。男孩被士兵連夜帶走、離鄉背井抵達梵蒂岡，並在教皇的掌握下學習天主教教義；而家人們心急如焚展開行動，誓言討回兒子，在兩方勢力碰撞下，卻意外改變了義大利全國的命運……更多電影資訊，請上👉光年映畫官方臉書粉絲團

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫

《教宗家的小兒子》。圖/光年映畫