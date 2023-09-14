《愛的香氣》小說改編劇 查農xBright 狂冒粉紅泡泡

《愛的香氣》改編自超人氣小說，故事情牽三世，查農飾演建築師Jom，在現世遭遇男友劈腿、車禍落水，一醒來發現已穿越到1920年的暹羅王國，遇到富家少爺「Yai先生」。奇妙的是，查農在現世的時候，就曾在夢中見過Yai先生的身影，同樣的查農也常在Yai先生的夢裡出現，兩人初次相遇就感受到命運感，也為劇情埋下伏筆。

LINE TV獨播泰國BL劇《愛的香氣》，由電影《模犯生》男主角查農・桑提納同庫（小名Nonkul，以下簡稱查農）、拉皮彭·塔帕蘇萬飾（小名Bright）主演。最新劇情中，飾演少爺的Bright醉酒後，忍不住向「管家」查農賦詩示愛，隔天酒醒後他卻「斷片」，只好小心翼翼問查農：「我有沒有不小心對你做了什麼？我怕酒精會讓我做出我想做的事情。」曖昧氛圍爆表。

《愛的香氣》飾演少爺的Bright教查農使用打字機，氛圍充滿粉紅泡泡。（圖／LINE TV）

Bright接受LINETV訪問透露，劇中有如詩一般的台詞，他可是下足功夫訓練口條，「還要練習儀態，拍起來才會自然」。《愛的香氣》LINE TV全台獨播，與泰國同步播出。

首次主演穿越BL劇的查農、Bright，接受LINE TV訪問時表示兩人都看過小說，很喜歡這個故事內容，查農也說他喜歡復古、科幻、超自然的劇情，而且故事鋪層、串連得很好，「故事線層層堆疊，最後結尾更是收得合情合理。」

Bright提到，這個角色與以前相比差異很大，「這是我拍的第一部復古劇，畢竟是在古代，使用的語言很不一樣，小說文字和台詞都非常優美，必須練習說話的口條，包括舉手投足、儀態等，拍攝的時候才會顯得自然。」查農也透露，拍攝前都有紮實的訓練課程，兩人做足功課，所以拍攝過程都很順利。

《愛的香氣》查農劇中當起少爺管家，近距離幫Bright（左）換衣。（圖／LINE TV）

查農和Bright雖是首次合演，但CP感十足，訪問過程的互動也透露好交情，Bright說兩人都愛打電動，平常也會互相交流，而查農起初對Bright的印象是很「沈穩、內斂」，沒想到熟悉後，發現對方很親切活潑，「他（Bright）很快就和大家打成一片，現場都很歡樂。」

Bright笑著補充：「如果不歡樂代表我在睡覺！」談到拍攝花絮，查農爆料有一場戲，Bright要很帥氣的登場救Jom（查農角色名），結果不如預期，現場絆倒。」Bright笑回：「被愛絆倒！」查農則強調自己看到時，絕對沒有笑場，卻被Bright笑嗆：「他們憋笑憋到肩膀都在抖！」《愛的香氣》LINE TV全台獨播，與泰國同步播出。

《愛的香氣》Bright劇中酒醉向查農賦詩表達思慕之情。（圖／LINE TV）

另外人氣漫改BL劇《體感預報》每週五同步跟播日本。另外超人氣漫改BL劇《美麗的他》第二季、《高良君和天城君》鈴木康介與「日本最帥高中生」本田響矢飾演的MBS深夜BL日劇《愛在記憶凍結時》LINE TV全集上架。想看更多精彩內容，請上LINE TV官網與下載APP觀看。

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