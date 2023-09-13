《鷹勇潛艦》致敬63名水手士兵 看不見的敵人是恐懼

電影《鷹勇潛艦》獲得波蘭國防部大力支持，將二戰時期，波蘭潛艦「鷹」號最後一次任務搬上大銀幕，帶領觀眾一窺這艘充滿傳奇色彩的「鷹」號，以及英勇隊員們背後鮮為人知的掙扎與覺悟。

導演亞賽克・布拉伍特表示，自己讀了許多相關文獻，包含當時潛艦船員的筆記，很多船員就如同電影中的角色一樣年輕有為，有人甚至才剛當上爸爸不久，便接下這份危險任務英勇出航，他希望這些英勇船員的事蹟，以及戰爭的無情歷史得以被更多波蘭年輕人認識，「年輕人往往對歷史不感興趣，因此我們設法製作一部具有娛樂性質的電影，讓他們有興趣來接觸！」

《鷹勇潛艦》劇照。導演亞賽克・布拉伍特表示，希望這些英勇船員的事蹟，以及戰爭的無情歷史得以被更多波蘭年輕人認識。圖／天馬行空

本片也集結了湯瑪茲・基泰克、馬修・卡修凱維、安東尼・鮑里克基等波蘭優秀演員，從不同位階的士官視角出發，他們有著不同的立場、相同的處境，在各自的崗位以光榮歸鄉為最高目標，滿腔熱血地努力完成任務。

三度入圍波蘭電影獎，同時也是搖滾樂團The Fruitcakes主唱的男星湯瑪茲・基泰克，此次在片中飾演一名年輕、滿懷理想的年輕士官，對於此次演出他表示，「這是一部向當年在潛艦上的63名水手士兵致敬的作品，對於能參與其中我感到相當榮幸！」

《鷹勇潛艦》劇照。男星湯瑪茲・基泰克，此次在片中飾演一名年輕、滿懷理想的年輕士官。圖／天馬行空

他也特別分享在潛艦上拍攝的日子彷彿經歷了一場輝煌的冒險，「我們在酷熱的船艙中擠在一起拍攝，有時候溫度甚至高達40度，我們穿著厚重的軍服或厚毛衣，真的熱到快中暑了！」

然而他也坦言一切辛苦事後回想起來都是值得的，「有一次一位從海軍退役的指揮官來到片場，他看到我們的造景立刻表示相當感動，這也代表我們的電影是多們地忠於事實，從場景設計到故事都毫不馬虎！」《鷹勇潛艦》將於9月15日在台上映。

1940年，當同盟軍的軍隊在敦克爾克進行生死一線的大撤退時，波蘭潛艇「鷹」號前往北海進行一項危險的任務，在那裡迎接他們的是水雷、空爆燃燒彈和敵方的艦艇。潛入海裡的日子越久，船員們越加身心疲憊，當潛艦遭受攻擊，隨著船艙的氧氣逐漸流失，真正看不見的敵人是隱藏在潛艦裡的幽閉與恐懼。