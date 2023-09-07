漫改劇《MOVING異能》柳承龍合體趙寅成、韓孝周 超能力手錶帥氣加持

聯合報／ 記者 釋俊哲 ／即時報導
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍（右三），近日再有新戲Moving異能在串流平台上映，人氣滿滿，並與趙寅成（左三）、韓孝周（左四）一同登上韓版音樂雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍（右三），近日再有新戲Moving異能在串流平台上映，人氣滿滿，並與趙寅成（左三）、韓孝周（左四）一同登上韓版音樂雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea

曾經在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台+熱映，在劇中演出超能英雄的她，並與韓孝周、高允貞、趙寅成、李正河等人演出對手戲，已在近日網路掀起一波討論熱潮。

這部由的戲劇，描述隱藏著超能力在日常生活的孩子們，除了有超能力，也有跨世代的親情戲，異常感人；近日柳承龍跟與趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。

當三人一同並排而站時，只見粗獷風格俄柳承龍的氣勢氣場儼然「碾壓」了趙寅成，同時眼尖的人更不難發現：原來柳承龍手上還配戴了一只錶款，原來是來自百年靈（Breitling）的Navitimer B01 Chronograph 43腕錶。

這只錶款出自百年靈經典的飛行員風格錶款，同時外側還加上了「飛行滑呎」，將讓配戴者有如《Moving異能》中的超能英雄般擁有超能力：以快速進行複雜的運算，錶款還具有瑞士天文台認證，並使用百年靈自製機芯，難怪柳承龍氣場一秒神加持，想當個帥氣大叔，原來真的不簡單呢！

柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，近日並和趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong（合成圖）

柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，已在近日網路掀起一波討論熱潮。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong

Navitimer B01 Chronograph 43腕錶，27萬6,000元。圖 / 百年靈提供

在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，登上韓版音樂雜誌封面時，忍不住讓人看到他手上搶眼的手錶造型。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea

趙寅成。圖 / 翻攝自 IG @zoinsung_official

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