聯合線上原創IP作品《芻靈》 前進釜山電影市場展

韓國釜山影展主辦的亞洲內容暨電影市場展（Asian Contents & Film Market）將於10月7日至 10日實體舉辦，臺灣再度作為IP轉譯單元 Busan Story Market的主題國之一，2023 臺灣代表作品名單如下：

˙《白色世紀》｜尖端出版

˙《死神先生的自殺契約書》｜台灣角川

˙《我們沒有祕密》｜鏡文學

˙《穿越到小說裡成為第一個被殺的砲灰》｜台灣角川

˙《美好少女的垂直社會》｜鏡文學

˙《芻靈》｜聯合線上

˙《婚前一年》｜尖端出版 （版權經紀：光磊國際版權經紀有限公司）

˙《裏台北外送》｜ 尖端出版

˙《鳶人》｜秀威資訊

˙《縫隙》｜台灣角川

（依作品名稱筆畫順序排列，經韓國亞洲內容暨電影市場展官方評審決選）

聯合線上「讀創故事」原創IP作品《芻靈》將代表臺灣隨文化內容策進院（文策院）一同前往韓國釜山，透過市場展與影視投資、製片、版權代理、出版等領域專業人士交流，以期促進媒合開發，增加國際合製機會。

《芻靈》作者黃偉烈本著對傳統文化的崇敬，促使他深入探究「道教科儀」與「喪葬習俗」。古代堯虞舜時期，人們認為殉葬的方式是以活人做為犧牲，但由於過於殘暴，便束草擬人，名曰「芻靈」，經法師念咒作法，以示具備人性，然後焚燒，以此芻靈代替殉葬，此為「紙紮」的歷史由來。

紙紮的另一個用途是為喪禮中獻給亡者到陰間世界居住的屋厝又稱作「靈厝」，而靈厝也要舉行「入厝」儀式，入厝時還需有道士的「教嫻」，意思是教導紙紮的男，女奴婢到了陰間世間，要認真乖巧的服侍亡者。

黃偉烈以神秘傳統的中華喪禮文化儀式作為故事架構，搭配鮮明與生動的描述，形成出恐怖驚悚的氣氛。書中細緻的人物刻畫，讓故事主角有鮮活與生動的形象，道士欽峰的驅鬼陣術、紙人小宛的驚魂無助、馬一浮的紙紮人情緣，都令人產生深刻的印象與共鳴。作者還巧妙地將社會的問題和衝突，如貧富差距、人性貪婪、道德善惡等，融入故事中，讓讀者在驚悚之餘，也能思考和反省。他的作品不僅展現了中華文化的深厚底蘊，也呈現了人生的無常和哀愁。

聯合線上「讀創故事」致力於經營原創IP發展，從電子書出版到影視媒合，創造了許多亮眼的成績。同時積極招攬原創作家，提供簽約作者諸多福利和發展機會，讓作品不只是文字，而是有更多的可能性，陸續針對旗下網路原創小說展開劇本及後續影視開發計畫，逐步踏出跨界異業合作的多元商業應用。