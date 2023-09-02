日本大創x手塚治虫聯名商品！《怪醫黑傑克》筆記本創意滿分
在日本被譽為「漫畫之神」的手塚治虫，近日官方商城推特公開了與大創的聯名商品資訊，將手塚治虫所創作的人氣作品《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》，搖身一變成為創意小物、文具。重點是，和大創合作，價格當然是走親民路線，售價通通是 110 日圓（含稅）！
其中最受到矚目的就是《怪醫黑傑克》的 B6 筆記本，巧妙地將黑傑克的縫線和線圈筆記本進行結合，創意滿分！
至於《原子小金剛》的筆記本，透過封面透視還能看到原子小金剛的內部構造。
說到文具小物，紙膠帶當然也是必推商品啦！除了將漫畫經典畫面呈現出來以外，《原子小金剛》的版本還附帶便條紙的功能。
其他包含造型筆、便條紙、撲克牌、角色徽章、壓克力立牌...各種小物通通應有盡有。
官方表示，本次怪醫黑傑克》、《原子小金剛》的聯名商品，預計會在 8 月中下旬於日本大創發售，尚不確定台灣會不會同步引入。想查看詳細商品詳情，也可以前往手塚治虫官方商城網站（點此）確認。
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