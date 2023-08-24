《消失的情人節》改編《快一秒的他》 AV天王清水健首登大銀幕

日本奇幻喜劇「快一秒的他」改編自陳玉勳執導金馬獎最佳影片「消失的情人節」，導演山下敦弘曾於6月來台受訪，提到該片找來AV天王清水健在片中有吃重戲份，以往曾有「時間靜止器」題材，這一回卻扮演意外陷入時間暫停的室友阿充，導演山下敦弘也笑稱清水健在片場相當歡樂，「他是個非常認真的人，也是現場的開心果，有他在氣氛都特別好。」

會找清水健，是因為山下敦弘想找有著「109辣男」般皮膚黝黑的人來飾演，符合這樣形象的人，他第一個就想到清水健，也知道清水健在成人片題材上相當活躍，「我老實說，我沒有看過他在那種行業的作品，我對他的印象就是熱愛玩猜謎的人，我沒看過他的片，我才能很輕鬆去提出邀約」，另外表示清水健很敬業，很少NG，但笑稱他有「被虐狂」屬性，「清水健常常會提出要求，說『拜託你對我嚴格一點，多提點要求，你好像沒對我這麼嚴格，我該怎麼辦』，其實我也不知道怎麼辦」。

山下敦弘曾希望他不要太常健身，太多肌肉可能影響角色屬性，因此他還特別不去練身材，並稱讚清水健在亞洲其他地方的人氣都很高，「這部片在上海也放映過，清水健出現的時候反應很大，滿多女性都對他很熟悉。」

山下敦弘熱愛「消失的情人節」，當初看片時更深深被台灣中南部的魚塭風景所深深吸引，大讚實在太美麗，讓他也想去觀光，更稱整部片色彩繽紛，是一個大家看到後「會喜歡上台灣」的作品，但他卻決定刪掉「情人節」的元素，是因為想把故事背景設定在夏天，「日本主要在2月14日過情人節，台灣的七夕情人節對日本人來說不是很熟悉，夏天對日本來說就是花火大會。」才讓岡田將生、清原果耶兩人出遊的劇情設定在花火大會。不過他也坦言，把情人節元素拿掉後，電影確實少了點愛情感。

片中有段戲是嬌小的清原果耶必須拉人力車，拉進高大的岡田將生，不過山下敦弘提到這段戲沒有特別辛苦，「清原在開拍前就練習人力車，在一定距離內是可以拉的，當初開鏡之前也有很多練習」。「快一秒的他」9月1日在台上映。

日本喜劇名導山下敦弘(右)執導「快一秒的他」與岡田將生合作。圖／甲上提供

日本喜劇名導山下敦弘(中)執導「快一秒的他」與岡田將生(左)、清原果耶合作。圖／甲上提供

岡田將生(左)與清水健有不少對戲。圖／甲上提供

山下敦弘日前來台出席台北電影節，與台灣媒體暢聊執導新作「快一秒的他」。圖／甲上提供

AV天王清水健（右）靠「快一秒的他」首度登上大銀幕。圖／甲上提供

山下敦弘日前來台出席台北電影節，與台灣媒體暢聊執導新作「快一秒的他」。圖／甲上提供