皮卡丘變雌小鬼！《寶可夢 地平線》新反派蘿莉角色登場
《寶可夢》雙主角新系列動畫《寶可夢地平線》（ポケットモンスター リコとロイの旅立ち, Pokémon Horizons）承載小智的精神，今年 4 月在日本首播，以第九世代《寶可夢 朱／紫》遊戲內容為藍本，可愛的釀光道館館主「奇樹」（CV 本渡楓）首度登場後引起討論。
而在 8 月 4 日釋出的最新 16 集，無印系列小智搭檔「皮卡丘」聲優大谷育江出演反派角色「珊瑚」（サンゴ）登場，粉紅雙馬尾搭上雌小鬼（メスガキ）調皮搗蛋的聲線，皮神 180 度轉變讓觀眾陷入瘋狂。
大谷育江+メスガキ＝サンゴちゃん（古からのオタクは死ぬ） pic.twitter.com/r7SPKcIBSK— にワカのタイショー (@wasabitaishi) August 4, 2023
《寶可夢 朱／紫》當中的反派依循《劍/盾》沒有版本差別，僅有「天星隊」一組，然而《寶可夢地平線》原創反派組織「探索隊」，與雙主角莉可及羅伊所屬的冒險組織「飛升伏特攻擊隊」打對台。
《寶可夢地平線》接續先前探索隊幹部艾梅吉歐（沉穩中分頭）與斯琵奈爾（藍髮策士）現身後，第 16 集結尾剩下三位幹部同時曝光。
◢ ◣— アニメ「ポケットモンスター」公式 (@anipoke_PR) August 4, 2023
エクスプローラーズ
新たな幹部公開
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リコのペンダントを追う謎の組織
「エクスプローラーズ」
組織の幹部はスピネルを含む4名
新たにオニキス、アゲート、サンゴの姿が明らかになりました！
タップして表情イラストもチェック！ #アニポケ pic.twitter.com/Ewmso9brI3
奧尼基斯（棗色劉海）、阿蓋特（黑肉黑髮）與珊瑚一次登場，雖然戲分不多，但珊瑚嘲諷斯琵奈爾任務失敗的囂張口氣，還有屁孩造型、OK蹦髮飾，快速圈起蘿莉愛好者，加上皮神轉生人氣加持，繪師們雙手停不住，網爆大量同人作品。
大谷育江ボイスのメスガキとか強すぎだろ笑#anipoke #アニポケ pic.twitter.com/7HO5TgXy9x— レオ (@pokereo33) August 4, 2023
#アニポケ— Dohyo (@dohyo123123) August 6, 2023
サンゴちゃん pic.twitter.com/EgwOtNyjBJ
サンゴちゃん可愛すぎてかいた— PEPPE @skeb募集中 (@PEPPEdayo_ne) August 4, 2023
#アニポケ pic.twitter.com/Ro3nWP9fZE
サンゴ pic.twitter.com/OBd0vR8jkX— 米獣 (@Beijuu545) August 5, 2023
サンゴちゃん………… pic.twitter.com/uIS8Y5FX52— 健やか (@100hituzi) August 5, 2023
サンゴ ちゃん可愛いね…☺️ pic.twitter.com/GyscQj5Fow— oimoimo (@ohohrarai) August 6, 2023
サンゴちゃ… pic.twitter.com/LO5jYp5pSu
— うに造 (@uneedle) August 6, 2023
サンゴちゃん pic.twitter.com/b6FSAtD5PL— クワガタザウルス𝕏 (@KuwagataZaurus) August 5, 2023
鬼ウケるんですけどォ〜〜〜💕💕💕#アニポケ #サンゴ pic.twitter.com/0x7LseaJfK— うさ ꪔ̤̮ (@___muchuchu) August 4, 2023
サンゴちゃんめっちゃ推せますね #アニポケ pic.twitter.com/8casxylQBT— 海老ブルー/ebiblue 😈 C102土曜日東A-58b (@ebiblue) August 5, 2023
アニポケのサンゴちゃん描いたよ pic.twitter.com/kcoKNRafXj— ゆずき*10🍎 (@yuzukiten) August 5, 2023
サンゴちゃん#アニポケ pic.twitter.com/mws9lCnXSI— のうやく@イラスト (@noyack009_act2) August 6, 2023
還原漫畫，表情一樣欠教育 >///<
アニポケのリコとサンゴちゃん pic.twitter.com/2h7F1hMErS— TRUTH (@TRUTH1293) August 6, 2023
サンゴちゃん…………………😭#アニポケ pic.twitter.com/Caxx9szzf1— けんこうフェスティバル (@Q050__8m) August 5, 2023
サンゴちゃんかわいい#アニポケ pic.twitter.com/ScJypeeTEp— 𝙣𝙮𝙪𝙣𝙮𝙪 (@DtpnHm) August 5, 2023
アニポケ渾身のメスガキ、サンゴちゃん— 穂波プリン (@siroiokomeokome) August 5, 2023
せーへきこわれるなぁ pic.twitter.com/oRCoAnkZQ4
アニポケのサンゴちゃん勢いで描いてしまった～～～😈💖 pic.twitter.com/BBjwqQSP7W— はとねこ🍼︎💕︎ (@hatoneko00) August 4, 2023
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