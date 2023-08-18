皮卡丘變雌小鬼！《寶可夢 地平線》新反派蘿莉角色登場

聯合新聞網／ 遊戲角落 芋仔
圖／クワガタザウルス𝕏 @KuwagataZaurus、寶可夢公司、アニメ「ポケットモンスター」公式 @anipoke_PR
圖／クワガタザウルス𝕏 @KuwagataZaurus、寶可夢公司、アニメ「ポケットモンスター」公式 @anipoke_PR

》雙主角新系列《寶可夢地平線》（ポケットモンスター リコとロイの旅立ち, Pokémon Horizons）承載小智的精神，今年 4 月在日本首播，以第九世代《寶可夢 朱／紫》內容為藍本，可愛的釀光道館館主「奇樹」（CV 本渡楓）首度登場後引起討論。

而在 8 月 4 日釋出的最新 16 集，無印系列小智搭檔「皮卡丘」聲優大谷育江出演反派角色「珊瑚」（サンゴ）登場，粉紅雙馬尾搭上雌小鬼（メスガキ）調皮搗蛋的聲線，皮神 180 度轉變讓觀眾陷入瘋狂。

《寶可夢 朱／紫》當中的反派依循《劍/盾》沒有版本差別，僅有「天星隊」一組，然而《寶可夢地平線》原創反派組織「探索隊」，與雙主角莉可及羅伊所屬的冒險組織「飛升伏特攻擊隊」打對台。

《寶可夢地平線》接續先前探索隊幹部艾梅吉歐（沉穩中分頭）與斯琵奈爾（藍髮策士）現身後，第 16 集結尾剩下三位幹部同時曝光。

奧尼基斯（棗色劉海）、阿蓋特（黑肉黑髮）與珊瑚一次登場，雖然戲分不多，但珊瑚嘲諷斯琵奈爾任務失敗的囂張口氣，還有屁孩造型、OK蹦髮飾，快速圈起蘿莉愛好者，加上皮神轉生人氣加持，繪師們雙手停不住，網爆大量同人作品。

サンゴちゃ… pic.twitter.com/LO5jYp5pSu

— うに造 (@uneedle) August 6, 2023

還原漫畫，表情一樣欠教育 >///<

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