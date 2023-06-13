綠光劇團改編鄭清文名著《清明時節》 台中歌劇院6/30起演出

綠光劇團台灣文學劇場「清明時節」將以全新劇本、卡司陣容及舞台，於30日起一連3天在台中國家歌劇院演出，導演吳念真今天說，內容是探討人生十字路口如何選擇。

綠光劇團推出的舞台劇「清明時節」將於6月30日到7月2日在台中國家歌劇院演出4場，導演吳念真今天帶領演員張玉嬿、游安順到台中市舉辦宣傳記者會，期待民眾可以帶著家人前來看戲。

吳念真在記者會中表示，這部戲是自己向年少偶像、台灣文學大師鄭清文致敬之作，故事改編自「清明時節」及「苦瓜」2則短篇小說，以50年代的婚姻，討論夫妻相處之中「外遇」這道亙古不變的難解課題。

吳念真說，「清明時節」並非只聚焦外遇裡的男歡女愛情節，還會看到親情，看劇中由柯一正與張靜之飾演的父女，如何相互扶持，以及劇中角色每個人遇到生命的困境時，所做的選擇。

過去經常在電視劇演出苦情媳婦角色的張玉嬿指出，舞台劇跟電視劇的表現方式完全不一樣，不僅眼神交流，肢體也很重要，吳念真就常提醒，角色的情緒跟張力要讓最後一排觀眾看得到，感覺得到。

在「清明時節」中飾演外遇丈夫的游安順指出，透過這部戲和吳念真及柯一正再續前緣，以前從蘭陵劇坊打底出身，對於舞台有特別的情感，雖然近年長期在影視圈發展，但舞台劇是修煉自己、功力大增的好地方。