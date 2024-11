國際合製電影搶進坎城影展 文策院助業者深耕國際市場

全球三大重要影視盛會法國坎城影展(Festival de Cannes)今年於5月 16 日至 27 日隆重登場,與其並行舉辦的產業活動坎城電影市場展(Marché du Film)亦同步開展。今年臺灣作品表現亮眼,在影展方面,臺灣影視後製技術獲肯定,由 2 部獲文化內容策進院(文策院)「國際合作投資專案計畫」支持作品進入競賽單元,包含智利出品的《The Settlers》(暫譯:殖民之路)搶進「一種注目」(Un Certain Regard)單元,以及《虎紋少女》(Tiger Stripes)則入選影展平行單元「國際影評人週」(Semaine de la Critique)。市場展部分,共有 4 部作品入選各類官方單元,包含《大風之島》入選「紀錄片提案競賽」(Cannes Docs)、《莎莉》入選「邁進康城電影計劃」(Goes to Cannes | HAF)、《蕭邦》入選「Cannes Next|Producers Pitching Their Projects」,以及小說《成為怪物以前》首度代表臺灣入選「Shoot the Book!」提案單元。

為協助臺灣業者持續深耕國際市場,文策院除了攜手 45 家業者在市場展設置臺灣館、展出105部作品,亦參與多項合作單元,包括「Spotlight Asia 亞洲合製交流」單元、「impACT Lab 影響力工作坊」、「Cannes Docs 紀錄片放映及提案競賽」,以及臺灣之夜晚會等活動,與國際重要影人交流,拓展國內業者人脈網絡,並邀請國際專業人士參與在臺灣舉辦的「TCCF 創意內容大會」(11 月 7 日到 12 日),促成更多國際合資與合製作品。

文策院董事長蔡嘉駿表示,近年文策院透過與國際組織的合作,包含市場拓展、人才培育,以及人脈深耕等面向,提升臺片國際市場競爭力,因此在今年坎城影展市場展的許多合作單元中,都可見到臺灣的身影;近期《文創法》修法通過,投資影視音及臺灣內容為核心的作品,將能抵減稅額,將帶動更多民間資源進場,為產業注入新活水、提升 T-content 作品的質量,進而開拓更大的國際市場。

臺灣館商務交流熱絡。圖/文策院提供

今年在影展競賽單元的入圍作品中,共有 2 部獲文策院「國際合作投資專案計畫」支持,包含搶進「一種注目」(Un Certain Regard)單元的《The Settlers 殖民之路》,該片由智利、法國、英國、臺灣、德國、阿根廷、丹麥、瑞典等八國出品,以精彩的影像描繪智利的殖民史,臺灣則是由飛望影像參與合製,並由金馬得主杜篤之與杜則剛負責整部片的聲音指導;另一部則是入選影展平行單元「國際影評人週」(Semaine de la Critique)的《虎紋少女》(Tiger Stripes),為馬來西亞籍中英混血導演余修善的首部劇情長片,由前景娛樂加入聯合製作的行列,除了資深後期統籌蔡宜庭,特效由金馬獎得獎團隊再現影像製作股份有限公司操刀完成,部分後期亦是在台北影業完成製作。

在市場展官方單元入選作品中,有4部臺灣作品獲選,包含由黃胤毓製片、許雅婷導演拍攝20年、完整記錄樂生療養院事件的《大風之島》入選「紀錄片提案競賽」(Cannes Docs);由劉品言、林柏宏共同主演、新銳導演練建宏的首部劇情長片《莎莉》,入選由香港亞洲電影投資會與大會聯合舉辦的「邁進康城電影計劃」(Goes to Cannes | HAF);亞裔移民故事《蕭邦》入選針對未來內容與 AI 科技應用的單元「Cannes Next|Producers Pitching Their Projects」;主打推廣文本改編影視的「Shoot the Book!」提案單元,則有作家蕭瑋萱的犯罪小說《成為怪物以前》代表臺灣文本首度入選,此書由光磊國際版權代理,並將代表參與現場提案會與媒合會議,向國際製作方及投資方進行提案推介,期望能促成影視改編,將更多優質的臺灣文本推向國際市場。

展場重要節點設置臺灣作品意象。圖/文策院提供

文策院持續協助業者開拓國際市場,透過實體臺灣館展出優秀作品與製作中的電影企劃案,包含侯孝賢導演監製且由電影美術大師黃文英首度執導的《車頂上的玄天上帝》、甫於義大利烏迪內遠東國際影展榮獲「最佳劇本桑獎」的《本日公休》、入選柏林影展水晶熊獎提名的《明天比昨天長久》、宋欣穎導演首部執導真人電影《惡女》以及入選 2022 年威尼斯創投市場展「內容合資市場」單元的《青春並不溫柔》等豐富的類型與內容,展現臺灣電影的多元樣貌。

此外,首次與大會合作舉行「Spotlight Asia 亞洲合製交流」單元,協助臺灣專業影人深度參與展會活動,在論壇中探討疫情後亞洲影視產業的現況,並安排歐亞兩地的製片交流、促進雙方合製機會。而「impACT Lab 影響力工作坊」則邀請加拿大、荷蘭、臺灣與千里達及托巴哥,由各國機構選派曾有國際合製經驗、或有志參與國際合製長片的新銳製片參加,除了有影像製作與資金運用等相關課程安排外,亦有國際製片的交流活動,臺灣則由沈俞樺及黃詩珊 2 位製片代表參加。另外,在專為紀錄片專業人才規劃「Cannes Docs 紀錄片放映及提案競賽」中,將由黃胤毓製片、許雅婷導演作品《大風之島》參與提案競賽,該片拍攝20年,完整記錄樂生療養院事件,文策院期待藉此單元提升臺灣紀錄片於國際市場的能見度,拓展國際紀錄片市場人脈。

坎城市場展官方網站|https://www.marchedufilm.com/

文策院坎城市場展參展作品型錄|https://pavilion.taicca.tw/2023-cannes/