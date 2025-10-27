2025TCCF論壇熱烈報名中！美日韓國際影視巨擘 分享第一手產業新趨勢

由文化內容策進院（）主辦的「2025 Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓盛大登場。今年「FORUM 國際論壇」特別邀請到美國影藝學院首位華裔主席、以《無盡的控訴》獲金球獎的監製楊燕子（ Janet Yang）、甫獲得奧斯卡科學與技術獎（Scientific & Technical Awards）的 Wētā FX 技術長Kimball Thurston、《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤、NHK《紅豆麵包》倉崎憲、內田由紀，以及張鈞甯、柯佳嬿、林予晞的藝人星光場等，內容深度且議題多元，消息曝光即引發搶票潮！論壇即日起開放報名，座位有限，要搶要快！

今年「FORUM 國際論壇」以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」 為主題，聚焦國際商業策略、投資布局、國際新興趨勢、新興科技變革等關鍵議題。集結來自日、韓、泰、法、美、越、馬、星等國等八國，超過 25 位國際級講者與產業專家，帶來 12 場重磅講座與對談，共探全球內容產業的新變革動能。

跨越銀幕與文化：亞洲內容進入北美市場的契機與挑戰

論壇活動中最重磅場次，艾美獎與金球獎得主、前奧斯卡華裔主席楊燕子親臨來臺！將曝光亞洲內容進入北美影視市場的第一手觀察，從文化及語言挑戰、國際合作模式及市場趨勢，分享豐富的影視實戰經驗，提供臺灣業者最寶貴的產業洞察。

航向臺灣電視產業的轉型未來

今年即將迎來金鐘 60 年！此場論壇以「轉型與再定位」為核心，從產業策略、節目內容變革到戲劇創作挑戰多角度切入。邀請三立副總陳啓超、製作人湯宗霖、編劇杜政哲，對談臺灣電視產業在新媒體浪潮下的發展契機，解析新商業模式如何推動創意與競爭力。

特效前瞻：AI 應用的虛擬製作及轉型

隨著 AI 技術迅速發展，視覺特效產業正經歷重大變革。本場聚焦在於今年剛獲得第 97 屆 奧斯卡技術與科學獎、好萊塢知名視覺特效公司 Wētā FX 技術長 Kimball Thurston，將來揭示從傳統特效到 AI 驅動製程的演進歷程，並分享場景生成、即時引擎、動作捕捉等最新應用，探討 AI 如何重新定義全球特效競爭力。

掌握：影視市場趨勢、商機與合作策略

東南亞影視崛起，泰國在 OTT 平台驅動下成為戲劇國際化的重要基地。來自泰國的 MPA 執行總監 Vivek Couto 帶來第一手產業洞察，說明臺灣製片人如何結合泰國成熟的製片基礎設施與旺盛內容需求，開創國際合製的新契機。

故事動能：從內容投資到全球拓展

韓國內容風靡世界的訣竅在哪？來自韓國 Mr. Romance 執行長沈世潤與 A+E Global Media 韓國資深副總裁暨總經理蘇榮宣，將聚焦內容文本投資與全球化策略，共同剖析從文本選題、內容投資及國際平台合作策略的關鍵實務，分享影視作品如何走向全球市場。

亞洲視角：從東南亞看內容採購

來自越南的 FPT Play、泰國 TrueID 與馬來西亞 Astro 等當地 OTT 娛樂平台代表將齊聚臺北，帶來第一線市場觀點。他們將公開內容採購策略、文化市場考量，以及臺灣影視進入東南亞的關鍵機會！

影像中的歷史想像：大河劇與架空歷史的劇集製作挑戰

大家熟知的晨間劇《紅豆麵包》（あんぱん）製作人倉崎憲、大河劇《致光之君》（光る君へ）製作人內田由紀，以及執筆大河劇《直衝青天》（青天を衝け）、晨間劇《阿淺來了》（あさが来た）的編劇大森美香將首度來臺對談！剖析大河劇與晨間劇的製作經驗，談及如何在史實與戲劇之間進行創作轉化，以創新手法延續歷史題材的時代魅力。

鏡頭內外：女性視角的影藝探索

論壇活動中最星光的一場！今年邀請主演《化外之醫》、《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》等實力派演員張鈞甯、柯佳嬿、林予晞同台對談！三位影壇女星將從演員、作家與製作人的多重視角出發，分享角色詮釋、性別觀察與內容製作的經驗，以真實經驗分享女性力量如何突破框架，開創多元而有力的影視敘事！

「FORUM 國際論壇」將於 11 月 4 日至 11 月 7 日 盛大舉行，帶來產業最新觀點與全球合作新趨勢。想搶先掌握國際影視趨勢、洞悉產業脈動，千萬別錯過這場年度最受矚目的內容盛會！

更多場次介紹與報名資訊請詳見TCCF官方網站，報名時間即日起至 10 月 29 日止，名額有限，額滿為止！

