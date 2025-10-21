2025 TTXC INNOVATIONS 登場 業界巨擘體驗交流 促成文化科技新商模

「2025 TTXC INNOVATIONS」 於今（21）日在駁二自行車倉庫盛大登場！展會將持續至 10 月 24 日，今年文化內容策進院（文策院）以「 文化科技交易所」為主題，規劃「產業引擎中心」、「感知敘事所」、「共創體驗場」、「全域展窗」四個展區，進行內容展示、產業活動與提案大會。文策院匯聚了創作方、技術端與產業領導者，除了展現文化科技成功商業化的臺灣示範案例，也邀請業界專業人士透過講座進行交流，期望促成跨域合作及國際市場拓展，增加產業動能。

文策院今年以「 文化科技交易所」為主題。(圖/文策院提供)

文策院董事長王時思表示，因應全球沉浸式科技快速發展，臺灣文化內容產業正積極投入內容開發與技術提升；文策院身為建構文化科技產業生態的政策推手，除助攻產業發展的支持方案外，每年舉辦 TTXC 文化科技大會的 INNOVATIONS 單元，是一個將國內外業者、專家、買家聚集在一起。促進國際合作和交流的接觸平台。業者得以藉此建構出可運營的的商業模式。

文策院於 21 日邀請多位國內重量級業界專家，以「創新商模與 IP 轉譯實踐」為主軸，共同探討「 IP 價值如何透過科技賦能」，並呼應文策院長期推動的「推動臺灣 IP 國際布局」策略，透過實戰經驗接觸國際市場資源。臺灣講者邀請到宏達電 VIVE ORIGINALS 企劃總監楊乃甄，楊乃甄曾深度參與虛擬娛樂平臺 BEATDAY 的規劃營運，成功打造多場虛擬演唱會，從內容製作到票房變現，對於打造新型態演出商模的扎實經歷，將提供與會聽眾珍貴的實戰經驗；另外，智崴科技股份有限公司營運中心處長彭彥倫也在現場分享，如何以沉浸式設施驅動內容展演。彭彥倫負責集團在國際推進沉浸式飛行劇院設施的全球佈局，將分享他協助臺灣文化內容團隊接軌國際娛樂市場的實績。

21 日同天，「2025 TTXC INNOVATIONS」亦邀請國際講者，針對「文化科技媒合與國際發行操作實務」、「沉浸式場館策略指南」等議題進行深度討論。國際講座匯聚全球沉浸式內容與文化科技領域的核心推動者，包括法國「坎城影展沉浸式單元」與德國首座數位內容展演場館「萊比錫藝術發電廠（Kunstkraftwerk Leipzig）」等重要國際產業人士。坎城影展沉浸競賽單元逐年擴大，並於今年新增商務媒合項目，成為歐洲具影響力的 XR 商務交流平臺之一； 萊比錫藝術發電廠（Kunstkraftwerk Leipzig）以沉浸式投影藝術、大型裝置展覽及互動媒體活動聞名，結合藝術策展與科技創新，展現強大的文化科技發展能量。

現場規劃「產業引擎中心」、「感知敘事所」、「共創體驗場」、「全域展窗」四個展區，進行內容展示、產業活動與提案大會。(圖/文策院提供)

同時，為推動臺灣文化科技產業建構更清晰的發展藍圖，文策院於將發表文化科技產業生態觀察，指出臺灣正從以技術應用為主的試驗階段，邁向以內容驅動、跨域協作與市場實踐為核心的成長期。觀察顯示，文化科技產業涵蓋上游的內容與創意開發、中游的技術整合應用及下游的場館與品牌平臺，已逐漸串起產業生態鏈。為深化產業對話，文策院並邀集 HTC、啟雲科技與瑞典顧問 Ida Kymmer 等國內外專家共同討論，，為臺灣文化科技的下一階段發展奠定行動方案。

22、23 日，文策院將分別舉辦三場提案大會，分別為「沉浸式體驗專場」、「文化科技技術提案專場」與「遊戲專場」，欲促成沉浸式內容團隊爭取市場資源，透過科技與 IP 內容跨域合作，並聚焦遊戲內容、技術、IP 與市場合作機會，打造產業交流的新平臺。其中，文化科技技術專場與臺灣互動體驗設計協會合作、遊戲專場分別與數位發展部數位產業署、臺北市電腦商業同業公會、資策會數位轉型研究院合作。活動邀請國內外投資人，來自場域單位（實體場域、虛擬平臺）、遊戲發行商、科技大廠、投資方、IP 權力方、策展單位、技術資源及行銷經紀等領域，開啟多元合作的新契機。

「2025 TTXC INNOVATIONS」將展示具備潛力商模、獲獎實績的示範案例，包含墨雨《瓶中的永恆花園》沉浸式演奏會，亦有豐富的產業交流活動及專家論壇，邀請您前來見證「文化科技交易所」如何推動文化與科技碰撞出嶄新內容、開拓產業藍海！