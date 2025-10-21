TCCF PITCHING 提案大會獲國際響應 全球資源加碼 總獎金破千萬元！

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」即將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場。今年「TCCF PITCHING 提案大會」獲國際級響應與支持，總獎金累計突破新臺幣 1,000 萬元，再創新高！除了大家的志玲姊姊林志玲女士首度以個人身分提供總獎金 150 萬元外，許多國際公司及單位也紛紛設獎，包括法國「國家電影與動畫中心（CNC）」連續第三年設獎、韓國重量級製作公司 CJ 持續第二年設獎，新加坡媒體集團 Mediacorp 更首度設獎，美國非營利組織 Gold House 也提供來自全球資金、人脈，以及專業開發諮詢等珍貴資源！

TCCF 持續受到全球市場的矚目與肯定，不僅吸引越來越多國際級機構設立專屬獎項並注入豐富產業資源支持。文策院董事長王時思表示，TCCF 匯聚眾多國際資源與合作夥伴，已成為亞洲最具代表性的內容產業展會之一，不僅呈現國際級的內容舞台，更以獎項為引擎，推動精彩的原創內容邁向全球市場。期待創作者把握機會，為創意故事爭取到資源活水。

今年「TCCF PITCHING 提案大會」吸引跨國媒體、政府部會、文化基金會與企業共同響應，歐、美、亞洲等重要國際組織亦積極參與，為臺灣原創內容注入豐沛且多元的能量。今年TCCF PITCHING 提案大會的「Project 企畫」專場的最大獎，是由文策院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同設置的「 TAICCA × CNC Award 」獎項，提供美金 3 萬元獎金！「Story 故事」專場的大獎，則由文策院提供新臺幣 30 萬元獎金。中華電信持續鼓勵優秀團隊發揮創意，今年在 TCCF 「Project 企畫」單元中設立最高獎金 60 萬元的「Hami Video最佳創意獎」，以實際行動支持臺灣原創內容。

也因 TCCF 持續受到全球市場的矚目與肯定，越來越多國際級機構設立專屬獎項並注入豐富產業資源支持，今年吸引700件全球提案投件。(圖/文策院提供)

來自新加坡最大的媒體集團 Mediacorp ，提供新臺幣 50 萬元獎項，將透過合作機會鏈結國際平台，開發兼具跨文化視野與市場潛力的內容，希望引領亞洲創作人才走向全球舞台；特別的是環境部首創政府部門之先，設立50萬元獎金，支持能回應永續發展議題、具社會影響力的內容創作；集集創造娛樂則以 50 萬元獎金，鼓勵具備國際化價值升級潛力的華語原創 IP，強化全球競爭力。

此外，台灣高鐵今年也首度設立「台灣高鐵美好旅程獎」，以新臺幣 30 萬元獎金鼓勵創作者藉由影像長片展現臺灣的多元魅力，透過搭乘高鐵讓更多旅人看見臺灣的無限風景。

針對 IP 跨界投資，TCCF 也首度邀 UDN 聯合數位文創提供現金獎，挖掘具國際視野及娛樂性的作品，以及專注於臺灣音樂劇發展的榮耀基金會也以設立現金獎的形式，來支持文本跨界至表演藝術。

此外，為了提升現場的即時參與，TCCF 特別推出由入場專業人士共同選出「我推的故事獎」及「我推的企畫獎」，票選出現場最令人期待搬上銀幕的作品，邀請業界與觀眾共同選出心目中的新星！