KOCCA 首設韓國館 法泰菲港官方單位參展 上百展位一日秒殺 全球內容業者爭相卡位TCCF

「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11 月 4 日至 7 日在南港展覽館二館 7 樓登場。今年「MARKET 市場展」獲得廣大國際業者關注，來自全球 118 家機構和業者參與、112 個展攤齊聚，雙雙創紀錄！

韓國與法國分別以國家館參展，今年「韓國館」更由韓國內容振興院（KOCCA）帶隊首度參加，史無前例率領多家韓國指標性製作單位來臺！

「法國館」則由法國文化推廣協會（Institut Français）組團參加，包括法國商務處（Business France）、法國國家電影中心（CNC）攜手公共投資銀行（Bpifrance）與國際知名劇集展會 Series Mania 等法國知名公司及單位也將來臺參加。

此外，泰國、菲律賓、香港等官方機構與媒體企業亦首度參展，顯見TCCF 在國際內容市場逐步展現市場獨特性，也為臺灣文化內容產業奠定國際合作的堅實基礎。

今年「MARKET 市場展」盛況空前，展位在開放首日即秒殺一空！最終迎來高達 118 家參展商，規模創下歷史新高！包括來自法、日、韓、新、泰、菲、港等 51 家國際單位，以及 67 家臺灣業者，涵蓋影視、動畫、出版、漫畫、表演藝術與遊戲等領域。看好雙邊內容產業的互動及交易能量，韓、法特別邀請業者，組成國家館，展現與臺灣合作的企圖。

今年由「韓國內容振興院（KOCCA） 」總部組成的韓國館參展陣容堪稱「國家隊」等級！帶來包含韓國兩大公共電視台 KBS 和 MBC、韓國三大電信 KT 旗下的 KT Studiogenie、代表性綜合媒體營運商 SBS 的子公司 Studio S，以及專注於 K-POP 內容的 KANG CONTENTS 公司；2024年與文策院簽訂「合作意向書（MOU）」的「京畿內容振興院（Gyeonggi Content Agency, GCA）」亦帶領多家京畿地區的內容產業與投資方參展。顯現臺灣跨域市場及內容業者的實力，獲韓方看好！

法國館則由法國文化推廣協會（Institut Français）與法國商務處（Business France）攜手籌辦，網羅 10 家影視、動畫、沉浸式內容領域的頂尖公司，並舉辦產業發表與交流活動。法國國家電影中心（CNC）、公共投資銀行（Bpifrance）與劇集展會 Series Mania 也特別派代表參與，期望與臺灣產業激盪更多跨國合作契機。

2025TCCF「MARKET 市場展」匯聚全球業者設攤。（圖為2024TCCF市場展現場）(圖/文策院)

值得注意的是，今年首次參展的國際單位亦包含了泰國政府成立的公共組織，如泰國創意經濟局（CEA），此次將尋找與臺灣創作者和企業的合作機會；代表菲律賓貿易與工業部的菲律賓國際貿易展覽中心（CITEM），將推廣菲律賓的影視與創意內容，提升其在全球市場的能見度；來自香港的藝駿國際與 Cheers Media 兩家媒體公司，前者專注於亞洲內容發行與聯合製作，後者則以豐富的節目內容代理經驗，為 TCCF 帶來更廣闊的國際合作網絡。

除了國際交流，TCCF 更是臺灣文化內容產業展現實力的舞台。今年特別有「動畫內容及影像技術區」，由臺灣動畫特效協會（AVA）號召 14 家臺灣動畫公司首度組團參展，集中展現臺灣動畫與影像技術的整體實力，讓國際買家與合作方能一站式瞭解從前期製作到後製發行的完整服務鏈，有助於臺灣業者爭取跨國專案與委託製作，更能提升臺灣在全球內容供應鏈中的能見度與競爭力。

今年也規劃有「協拍資源區」，由台北、新北、桃園、臺中、南投、嘉義、臺南與高雄市等 8 個縣市的電影委員會或協拍中心聯合參展，希望透過集中呈現各地多元的拍攝場景與製作支援，向國際劇組推介臺灣豐富的在地資源，各縣市也透過舉辦聯合推廣的舞台活動，希望展現臺灣多元景觀與「一站式」專業服務，積極爭取國際合製合作機會，彰顯臺灣獨具魅力的文化與地域特色。

文策院董事長王時思表示，今年 TCCF 國際參與規模再創新高，展現全球市場對臺灣文化內容產業的高度關注！期盼 TCCF 能持續讓更多優秀作品與創作者被國際市場看見，進一步帶動整體產業能量的成長，成為推動臺灣文化內容邁向全球的重要驅動力。

2025TCCF「MARKET 市場展」透過版權交易、影像技術和協拍資源等展區促進內容產業發展和國際交流。（圖為2024TCCF市場展現場）(圖/文策院)