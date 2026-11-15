看片段就忍不住想歪？先別急～看完全文，這些場景真的不是你想的那樣！
話才聽到一半，腦中已經演完八點檔？以為是曖昧現場，或是下一秒就要鬧出人命，結果補上前因後果，才發現完全不是那回事！11月琅琅原創 推薦4部作品，邀你圍觀「小說 對話誤會現場」。先看幾句對話，猜猜他們到底在幹嘛，再往下揭曉真相。究竟是角色說話太曖昧，還是我們的想像力太豐富？看完再來評評理！
聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事 類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
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我雙眼發紅，惡狠狠地瞪著眼前那個還在笑的人。
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「請便。」
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你們多說兩句，我就少誤會一點嘛！😾不猜了，直接翻開小說，把沒聽到的前因後果補回來～
💡 小編推薦：【愛就大聲說專區】
看完別人的誤會現場，換你讓讀者想歪一下？一句沒說完的話、一場認錯人的相遇，都可能是故事的開始。不管你想寫讓人笑出聲的烏龍，還是把心意好好說清楚的愛情 ，琅琅原創都歡迎！這次，我們聽你解釋～加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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