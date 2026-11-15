看片段就忍不住想歪？先別急～看完全文，這些場景真的不是你想的那樣！

聯合新聞網／ 原創選讀
看片段就忍不住想歪？先別急～看完全文，這些場景真的不是你想的那樣！（圖／AI生成）
看片段就忍不住想歪？先別急～看完全文，這些場景真的不是你想的那樣！（圖／AI生成）

話才聽到一半，腦中已經演完八點檔？以為是曖昧現場，或是下一秒就要鬧出人命，結果補上前因後果，才發現完全不是那回事！11月 推薦4部作品，邀你圍觀「 對話誤會現場」。先看幾句對話，猜猜他們到底在幹嘛，再往下揭曉真相。究竟是角色說話太曖昧，還是我們的想像力太豐富？看完再來評評理！

聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的 類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

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以下對話，怎麼看都覺得哪裡不太對？挑一個最讓你想問「你們到底在幹嘛？！」的標題，點進去看看完整情境。先別急著下結論，真相可能跟你想的不一樣～

文章目錄

我雙眼發紅，惡狠狠地瞪著眼前那個還在笑的人。

「遲早有一天我要宰了你！」

「請便。」

你們到底有多大的仇？（圖／AI生成）

💡 什麼深仇大恨？他只是追美女撞到門，鼻子很痛嘛......

搭檔故意關門，害他撞個正著。氣得搶走對方的咖啡，正想揍人，卻發現那傢伙已經靠著自己睡著了。

人還沒揍到，自己先變成人家的枕頭。這誰忍得住？


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書名：《不靠譜偵探》 作者：X.H 夜月獨步

《不靠譜偵探》／X.H 夜月獨步

你聽過大腦是可以丟掉的嗎？嘿沒錯，真的是「物理上」的丟掉！
名劍偵探組這次接到一個奇怪的委託，要的就是他們尋找遺失的「大腦」！這到底是怎麼一回事咧！且看這兩人娓娓給您道來......看更多











「不逼真一點做假就沒意義了。」

你是真的要演到底就對了？

「我有我的原因。」

「那我有最後一個請求。」

「什麼？」

「我可不可以當一？」

被親了？！（圖／AI生成）

💡 等等，你還挑起位置來了？

幫室友假扮男友，好讓未婚妻死心，結果對方直接來真的，連初吻都賠了！龍大為只好爭取最後一點權益：男友可以假的，地位不能輸吧？

說好為好友兩肋插刀，沒說連嘴也要一起捐啊！


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書名：《鑲金貴族的同居男友》 作者：弈繁

《鑲金貴族的同居男友》／弈繁

龍大為一直認為，自己是個可以為好友兩肋插刀的人。只是這次好像真的有點超出限度了！？
為了好友閻凌，假扮男友躲避未婚妻，沒想到竟因此遭到追殺，更意外捲入血族皇位之爭。當命運將他推向抉擇，平凡與不平凡的界線也逐漸模糊.......看更多












「我下午好像有看到妳，明天中午我們一起吃飯好嗎？」

「我今天是臨時來幫忙的，明天還有別的工作。」

明天妳在哪兒工作？我去給妳探班。」

酒吧搭訕王是你吧？（圖／AI生成）

💡 什麼酒吧，這是出不去的電梯！

兩人正困在故障電梯裡。她急著求救，他倒覺得這是追人的好機會。

電梯沒在動，你倒是很會推進度......


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書名：《NG情人》 作者：安吉兒

《NG情人》／安吉兒

家道中落的羅若水為了家計進入演藝圈，卻在一次電子展與史凱恩困在電梯裡，意外結緣。面對這位花花公子的追求，她屢次拒絕。
此後，經紀公司解約、電影換角，接二連三的厄運讓她忍不住懷疑，自己究竟得罪了誰？細想之下，腦海裡浮現的，竟是史凱恩那張英俊的臉......看更多











「來，握著我的手。」

「別走……」

「我在，我就在這裡，哪裡也不去。」

……

「你還是動不了？沒關係，我來餵你。」

還說只是朋友？（圖／AI生成）

💡 人家在「生長痛」，你還以為他們在談戀愛！

熾炎正在轉化成火神，痛得哭著求豐年別走，之後更虛弱到無法動彈。牽手安撫、餵食照料，全靠這位摯友陪祂撐過去。

別人陪朋友熬夜，祂陪朋友熬成神。


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書名：《豐收祭》 作者：艾米莉

《豐收祭》／艾米莉

百年前，豐饒神豐年在神魔大戰中力竭而亡，如今化為嬰兒，由摯友火神熾炎照顧。為了喚回豐年的記憶，熾炎帶著祂踏上旅途，並與立志奪下「廚王盃」的人類廚師望月結伴同行。
當魔族再次入侵，豐饒神之死背後的祕密也逐漸浮現。在神、魔、人之間，熾炎將如何作出最後的抉擇......看更多











快把話說完！（圖／AI生成）

你們多說兩句，我就少誤會一點嘛！😾不猜了，直接翻開小說，把沒聽到的前因後果補回來～

💡 小編推薦：【愛就大聲說專區】


（以上圖片僅供情境示意，非百分百還原小說場景及角色。）

看完別人的誤會現場，換你讓讀者想歪一下？一句沒說完的話、一場認錯人的相遇，都可能是故事的開始。不管你想寫讓人笑出聲的烏龍，還是把心意好好說清楚的 ，琅琅原創都歡迎！這次，我們聽你解釋～

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