看片段就忍不住想歪？先別急～看完全文，這些場景真的不是你想的那樣！

話才聽到一半，腦中已經演完八點檔？以為是曖昧現場，或是下一秒就要鬧出人命，結果補上前因後果，才發現完全不是那回事！ 11月 琅琅原創 推薦4部作品，邀你圍觀「 小說 對話誤會現場」 。先看幾句對話，猜猜他們到底在幹嘛，再往下揭曉真相。究竟是角色說話太曖昧，還是我們的想像力太豐富？看完再來評評理！

聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事 類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

以下對話，怎麼看都覺得哪裡不太對？挑一個最讓你想問「你們到底在幹嘛？！」的標題，點進去看看完整情境。先別急著下結論，真相可能跟你想的不一樣～

文章目錄 👀 (A) 眼睛都紅了，你們到底有多大的仇？

💋 (B) 都親了，現在才談條件？

🍸 (C) 這麼會約，酒吧搭訕王是你吧？

🤝 (D) 又牽手又餵飯，還說只是朋友？

💢 (E)（怒）快把話說完！

我雙眼發紅，惡狠狠地瞪著眼前那個還在笑的人。 「遲早有一天我要宰了你！」 「請便。」

你們到底有多大的仇？（圖／AI生成）

💡 什麼深仇大恨？他只是追美女撞到門，鼻子很痛嘛......

搭檔故意關門，害他撞個正著。氣得搶走對方的咖啡，正想揍人，卻發現那傢伙已經靠著自己睡著了。

人還沒揍到，自己先變成人家的枕頭。這誰忍得住？





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書名：《不靠譜偵探》 作者：X.H 夜月獨步

《不靠譜偵探》／X.H 夜月獨步

你聽過大腦是可以丟掉的嗎？嘿沒錯，真的是「物理上」的丟掉！

名劍偵探組這次接到一個奇怪的委託，要的就是他們尋找遺失的「大腦」！這到底是怎麼一回事咧！且看這兩人娓娓給您道來......看更多





















