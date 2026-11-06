《彼岸盡頭的那棵草》從遊戲角色到民間傳說～揭祕作家宅米蟲子的古風靈感

琅琅原創作家宅米蟲子的《彼岸盡頭的那棵草》，起點是對某款遊戲中黑白無常形象的喜愛，以及想寫出自己喜歡的CP的念頭。她從民間傳說 切入，引用白蛇傳、黑白無常、陳守娘與林投姐的故事，並透過走訪宮廟、查找資料與請教信仰者，從零認識道教。本文邀請宅米蟲子分享她如何將角色喜愛與民俗取材，逐步寫成自己第一部完結的小說 。（編按）

從喜歡的角色出發

宅米蟲子表示，當初只是單純想寫點東西，分享自己的故事，但實際上靈感並不多。第一次動筆的契機來自觀看動畫，而《彼岸盡頭的那棵草》則是她唯一完成的小說。她認為，自己最擅長、也最熱愛的類型應該是古風 作品。至於最偏愛的作品，自然也是《彼岸盡頭的那棵草》，畢竟這是她唯一一部完整寫完的小說。

熱門小說

創作《彼岸盡頭的那棵草》的起點，是她喜歡某款遊戲中黑白無常的形象，因而萌生了寫故事的念頭。由於角色設定特殊，她決定從民間傳說切入，將自己喜歡的 CP 寫成故事。

作品融入了白蛇傳、黑白無常傳說、陳守娘與林投姐等民間故事。為了建構作品的背景設定，她花了不少時間走訪宮廟、上網查找道教神明與民間傳說的相關資料，也向身邊有信仰的朋友請教，從零開始認識道教文化與信仰習俗。甚至連平時不敢看的鬼片，她也鼓起勇氣找來觀看，試著從不同管道累積創作素材，讓故事中的民俗元素更加豐富。

深夜裡的完稿歷程

書名：《彼岸盡頭的那棵草》

作者：宅米蟲子

宅米蟲子通常在半夜寫作，有靈感時能一口氣寫上好幾個小時，沒靈感時卻可能連一個字也寫不出來。她沒有特定的寫作暖身儀式，不過創作古風小說時，習慣搭配古風歌曲，讓自己進入故事的氛圍。

對她而言，靈感總是來得突然，也稍縱即逝，若當下沒有記住，事後便很難再想起來。因此，只要腦中浮現想法，她就會立刻拿起手機記錄，想到什麼便寫下什麼，沒有固定的順序或框架。

遇到寫作瓶頸時，她會提醒自己：「寫完一本前，先不回頭修稿。」而《彼岸盡頭的那棵草》的創作過程也相當特別。大約寫到三十章時，她突然有了結局的靈感，便忍不住先將結局寫完，再回頭補上中間的劇情，因此整部作品其實是跳著完成的。

然而，真正困難的並不是銜接劇情，而是寫完結局後，她久久無法從故事中抽離，甚至產生一種作品已經結束的錯覺，導致重新回到第三十章的進度時，花了不少時間才找回寫作的感覺。當時距離完稿其實只剩下四分之一，她不想讓先前的努力前功盡棄，只能逼著自己重新振作，繼續完成剩下的篇章。

沿途陪伴的光芒

談起完成作品的過程，宅米蟲子表示，要感謝的人太多，不過還是最感謝幫她修稿的阿掌。從梳理劇情、調整句子到修正錯字，阿掌花費了許多時間與心力，陪著她一路看著《彼岸盡頭的那棵草》逐漸成長。她形容，如果自己是撒下種子的人，那麼阿掌就是悉心照料這片園地的園丁。此外，她也感謝其他協助看稿、提供意見的作者朋友們。

回想得獎的那一刻，宅米蟲子坦言，當時既興奮又緊張，甚至有些難以置信；然而，一年後再次受訪，心情已經平靜許多。親友們雖然知道她得獎，卻因當時電子書尚未出版，她還沒有特別通知大家。對親友而言，能夠寫小說其實本身就是一件很厲害的事了。

平時，宅米蟲子並沒有特別經營創作平台，除了偶爾在 Threads 分享日常動態，鮮少更新其他內容。《彼岸盡頭的那棵草》完結後，她也暫時離開了寫作。談及未來的創作計畫，她坦言目前毫無頭緒，甚至覺得自己好像突然不會寫東西了，或許得等到哪天靈感再次降臨，才會重新拿起筆。

《彼岸盡頭的那棵草》推出電子書，算是實現了半個夢想。她希望大家讀完故事後，能帶走一份餘韻，讓那些情感與故事在心中停留，久久不散。

對於一路陪伴的讀者，她說：「如果寫作是一條長路，那你們就是沿途的光。」

《彼岸盡頭的那棵草》作者宅米蟲子，從對黑白無常角色的喜愛出發，結合民間傳說完成高人氣古風故事。圖／宅米蟲子提供