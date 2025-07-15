從王朝遺跡到地下殺局，每一步都踩在風暴邊緣，緩慢墜入殺機四伏的黑夜！

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從王朝遺跡到地下殺局，每一步都踩在風暴邊緣！圖／canva
從王朝遺跡到地下殺局，每一步都踩在風暴邊緣！圖／canva

歷史深處的謎團尚未塵埃落定，江湖與權力場的殺機從未遠離。有人以刀劍破局，有人以智慧求生，所有人皆在日夜之間築起自己的生存法則。風暴總是悄悄成形，走得越深，越難分清眼前是救贖，還是陷阱。這個月，精選4部充滿神秘氛圍的作品，帶你深入每一層看不透的真相！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本量，想看的類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。想搜更多好書？歡迎下方留言，告訴我們您喜歡的故事題材！（編按）

書名：《王朝秘寶：奇石迷蹤》 作者：歐德曼

《王朝秘寶：奇石迷蹤》歐德曼


曾是校園風雲人物的江楓，因摯友自殺而封閉自我。某日，一樁搶案中警方消極的處理態度，意外觸動她沉寂的心，驅使她幫助受害女孩陳凱琳找回一顆不起眼的石頭墜飾。這單純的「助人」念頭，卻將江楓捲入一場跨越千年的驚天陰謀！一顆從西夏、遼、金三朝流傳至今的神秘奇石，竟牽動宗教、政壇與財團勢力。石頭究竟有何神祕力量？江楓又該如何揭開其背後真相……看更多




書名：《凜霜》 作者：花生

《凜霜》花生


「天下萬門，凜霜難當。」觀朝時代，寒月派常霜與滄武派喻凜風，分踞武林巔峰。兩派明爭暗鬥，卻因邪派復甦而暫時休兵。
常霜心懷天下，不得不與身受冤案的喻凜風合作追查邪派動向。隨著調查深入，現代穿越者的介入、前輩恩怨、年輕一代的情仇，層層謎團浮現。然而，蟄伏間諜正悄然運作，將常霜推向未知危機。這場關乎武林存亡的浩劫中，常霜與喻凜風宿命羈絆，正於禁忌中悄然萌芽……看更多







書名：《大唐追兇錄》 作者：一一

《大唐追兇錄》一一


隋煬帝誅殺伍建章，引發「黃金兵器」的千年謎案。其子伍雲召在南陽城公審珍珠案，牽出青樓女子仙藥離奇死亡。伍雲召派焦方暗訪，卻捲入高麗商人府邸鬧鬼與神秘刺殺。伍雲召聞父遇害起義，命焦方暫緩追查，尋叔伯伍天錫助陣。
焦方遭暗算中毒，墜入漢代古墓，幸而逃生天重返南陽。破敗府衙聚集各方人馬，皆為尋找傳說「黃金兵器」。最終，他們卻驚覺早已陷入前人設下的圈套……看更多







書名：《荒城殺手Ⅰ荒城繁櫻》 作者：麟

《荒城殺手Ⅰ荒城繁櫻》麟


每一次危機，總荒廢舊貌而繁榮新象。天龍城，歷經浩劫，十年後依舊繁榮進步，卻淪為殺手國度。地下世界由齊老、楚霸兩大集團主宰，莫鷹、銀狐、月影等頂尖殺手獨行其間，與平民生活奇特地並行共存。
黃總憑藉生意人的直覺，預見天龍城殺手行業的未來：此時的繁盛如同櫻花怒放，卻也暗示著是個荒涼開端……看更多






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