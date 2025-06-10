《星際寶貝：史迪奇》影評：毫無懸念的「迪士尼救世主」誕生

迪士尼在白雪公主的慘敗後，狠下心把後面所有籌備中還沒開拍的真人版企劃全都大刀闊斧。然而不到兩個月的時間，迪士尼就奇蹟似地迎來了「救世主」：星際寶貝史迪奇。

跟隔壁的漫威救世主一樣，史迪奇也是個愛跑去其他IP作亂的搗蛋鬼，無疑是普遍級版的死侍。我想這大概為迪士尼的實驗得出一個可能的證明：如今的觀眾就吃這一味，能夠給觀眾同時帶來情懷、又能沉浸在其中的紓壓娛樂。《星際寶貝：史迪奇》證明了迪士尼找到一個還原經典+現代化的平衡點：顯然不是莫名其妙的政治正確。

劇情架構大致與動畫版第一集雷同，但真人版在人物的刻劃上更加深化，即便是莉蘿開場要去草裙舞課遲到的一路上，整段戲都沒有白白浪費，不費吹灰之力地，就立體塑造了她行為古怪、內心孤僻的性格，以及蘭莉被迫從姐姐變成媽媽的壓力與生疏。

雖然大家都對可愛的史迪奇深深著迷，但令我更意外的是強霸博士的改寫，讓他的瘋狂野心更具層次，而不只是一個空有野心卻彷彿少根筋的喜劇配角。幾個新角色的加入也讓劇情的推進相較動畫版更有些現實面的合理性。

整體來說《星際寶貝：史迪奇》的表現成果大概介於《獅子王》和《庫伊拉》之間，它有對原版動畫的真誠尊重，也有順應時代的合理改編。我認為迪士尼叫停真人企劃的目的，就是觀察《史迪奇》的市場反應，而如果迪士尼要繼續開發，或許這就是一個好的新開始。

《星際寶貝：史迪奇》。圖/迪士尼影業提供