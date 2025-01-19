《狂人法則》影評：MVP非他莫屬 律師師傅演出驚人奧斯卡穩入

《狂人法則》（The Apprentice）相當迎合時事的當代傳記電影，尤其是主角即將就任美國總統大位。影片本身近乎平鋪直敘地呈現一位商場梟雄從稚嫩新手到逐漸老練得勢的經歷，電影並未拍到川普投入政壇，所以嚴格來說是川普如何成為商戰大亨的崛起故事。

電影從川普急欲進入權力核心的動機開始，他初次面對那些光怪陸離的政商權力遊戲，還有挑戰人性道德的私欲無情，不僅是對競爭者還有自己的家人。就像他的師傅羅依科恩（Roy Cohn）教導他的人生三大準則：1.攻擊、攻擊、攻擊，2.什麼都不承認，一概否認，3.不管發生什麼事，永遠要稱自己為贏家。

這三條「狂人法則」川普學得很徹底，甚至青出於藍，反噬恩師。例如恐同的他為了獲得權力上的幫助，儘管知道恩師是深櫃男同志，心有芥蒂還是可以表面親近，但一但發現沒有利用價值就一腳踢開，恩將仇報。我們可以看到這類商戰電影類型常見的利用某種新舊勢力（世代）的消長，來呈現時代變遷、物換星移的愛恨糾葛。

《狂人法則》。圖/采昌國際

片中讓人觸目驚心的一幕是賽巴斯汀史坦（Sebastian Stan）飾演的唐納川普（Donald Trump）為了改頭換面進行的美容整形大改造，鉅細彌遺的手術過程宛如某種恐怖片的變形，他從此蛻變預示他將逐漸登上高峰。就像是那顆大特寫他眼球內的紐約市景倒影，他眼中只有野心沒有愛。

賽巴斯汀史坦當然戮力用心，而且的確可圈可點，他費盡心思詮釋出川普的各種神韻，尤其當他父親老川普真心誇獎他時，那一抹微笑十足傳神。但本片的MVP絕對是傑瑞米史壯（Jeremy Strong），他在《狂人法則》飾演川普備受爭議的律師兼師傅，他的演出實在太驚人，低迴內斂的高壓演繹，氣場強大，最後時不我與的落寞滄桑崩潰精彩撼人，是年度表演等級的那種水準，奧斯卡穩入。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《狂人法則》。圖/采昌國際