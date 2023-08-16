逮捕的時候請讓我打一通電話

文／Jin

檢察事務官請徐先生把手機調成飛航模式，並交出給警察，徐先生欣然同意照辦。然後，搜索便開始了。幾十位員警帶著徐先生走進禮儀社的地下室，開始翻箱倒櫃。

過程中，徐先生故作輕鬆地和警察們聊天，小隊長和偵查佐接連調侃他：唉唷，少年家袂䆀喔，才30歲就家己開公司，做這途偌久矣？

徐先生還來不及回答，下一秒就已經被警察們壓在地上。小隊長站在他面前，接過其他警察遞過來的一包包裹，鞋尖正對著他的臉，低頭大聲斥問：你講看覓，這是啥？蛤，你講啊、你講啊⋯⋯。

包裹是一個牛皮紙袋，鼓鼓的但看不出來是什麼。找到包裹的警察伸出右手朝天花板比了一個7，接著又晃了兩下，用手勢告訴站在後排的我們，裡面是槍。

槍是在地下室的65吋液晶螢幕後面發現的，電線、音響與機上盒之間放著一包東西太突兀了。而液晶螢幕正被分割成16個畫面，顯然禮儀社所在的這棟透天厝總共裝了16支監視器，有些對著門外，有些對著房內。徐先生在地上大喊著「我真正是毋知影」、「我自來無看過」、「我咒誓彼絕對毋是我的物件」⋯⋯，接近語無倫次。直到他情緒平復，警察才讓他起身，同時將他銬上了手銬。

槍枝並沒有記載在法院核發的搜索票上，這是一個詐欺案件，徐先生被秘密證人指控與詐騙集團合作，提供禮儀社的私人辦公空間，關押因為求職而上當的被害人。被害人與詐騙集團接洽後，就會被送到禮儀社監禁長達數週，強迫擔任車手取款，如果不服從，要嘛就是不放飯吃、要嘛就是吃一頓毒打。不幸打死了，可能就送去摘器官。新聞講的都是真的。

原以為只是單純詐騙案件搜索現場卻有了額外收穫，槍枝示意圖。（圖／Unsplash）

這是現在最常見的集團詐騙分工模式，幾乎全臺遍地開花，檢調機關也都習得了詐騙集團的術語——被害人會被強迫擔任車手，所以被害人本人叫作「車」；集團幹部會負責控制被害人行動，叫作「控車」；控車的地點，則簡稱「控點」。

禮儀社如果真的是控點，搜出手槍好像也就沒那麼意外了。一切到目前為止，就是刑事訴訟法這個科目在國家考試會出現的經典題幹內容：請問逮捕徐先生的依據？搜出的手槍沒有記載在搜索票上，可否扣押？徐先生能否要求立刻停止搜索，等自己的律師到場後再繼續進行？

可是徐先生提出的問題並不是以上任何一個。

他銬著手銬勉為其難的雙手合十，面朝檢察事務官。

「等一下無可能予我轉去矣，是毋是？」

檢察事務官和他說，是。剛剛把逮捕通知書給你了，等一下會帶你去警察局作筆錄，然後再移送地檢署。檢察官可能向法院聲押你。

徐先生嘆了一口氣。像是身上有某個開關，一鍵按下切換模式一樣，他忽然不再用閩南語講話。低聲下氣，語速也明顯放慢。

「那⋯⋯，大人拜託，我只有一個請求就好。能不能讓我打一通電話？」

他真切盯著檢察事務官。因為焦急而顯得真切。原本抓得高高的油頭在汗水之下，正慢慢坍塌。

「真的讓我打一通電話給家屬就好。人家阿公現在在成大醫院，準備要往生了，他們找不到我一定很緊張。」

「我知道今天發生了這件事，雖然我不清楚，槍也不是我的，但我就是要好好處理。我不會逃避，工作沒有了，我也沒有關係。」

「可是人家家屬都是無辜的，阿公也是無辜的。可不可以，求求你們，至少讓我打電話和他們說一聲，讓我的助理去找他們，或者讓他們能夠找其他人做。讓我打完這通電話，後面要怎麼樣，我一定都會配合。」

我沒有騙你們。我用我這條命求你們了。

徐先生講到最後熱淚盈眶，整個臉五官皺成一團。

他想用短袖上衣的袖口擦去鼻涕，但發現手抬起來勾不到。偵查佐抽了幾張衛生紙塞進他手上。

擤鼻涕的聲音穿插在手銬撞擊的金屬聲裡。警察紛紛看向檢察事務官，等待下一步的指示。

來地檢署和法院實習，如果改變了我本質上的某些什麼，我會說，心腸變硬。

訓練過程中，我們每個人都聽過一個又一個鬼故事。比如被告哭著說絕對不能收押自己，不然養的貓沒人顧一定會死掉。又比如被告當庭拿出房屋權狀，跪著說賣地賣房也要賠給被害人家屬。

結果請警察去查訪，屋內空蕩蕩。自始不存在的貓。

結果房子早在案發後，就立刻轉手易主。早已不存在的房。

真的是見到了鬼。

眼淚不能直接和可憐畫上等號，即使可憐，也往往不代表值得同情。

可是⋯⋯。

我知道很多人想說的可是是什麼。可是如果是真的呢？

法律工作如果也有它什麼珍貴的地方，我覺得那就是這裡——明知道可能被騙、可能不是實話，但只要有那麼一點可能性是真的，哪怕只是千分之一、萬分之一，我得到的訓練是，你要相信他。

徐先生要打電話，可能是請人立刻湮滅證據，可能是要找人串好口供，也有可能是烙小弟們來現場。前面兩種就算了，最後面那種會讓現場所有警察都陷入不可測的危險。

可是，徐先生也有可能真的是要聯絡即將面對生死關卡的家屬。

心腸變硬並不是不近人情。心腸變硬是從不顧一切，變成學會顧好一切。

不顧一切地相信一個人只需要善良，但要能夠顧好一切地相信一個人，需要的是專業。

檢察事務官安撫著徐先生，同時立刻用line回報給檢察官，檢察官再轉知主任。

主任檢察官的指示是這樣的：讓徐先生打。但要用警察的手機撥號，手機拿在警察手上，徐先生不能靠近；手機通話時開擴音，如果一有什麼不對勁，立刻就掛斷。徐先生的律師往後可能會爭執開擴音或掛電話的法律依據是什麼？是刑事訴訟法第144條第1項，搜索可以為「其他必要之處分」。

最後沒有播出最後那通電話。播打電話示意圖（圖／Unsplash）

這是實習讓我學到的處理方式。實習帶給我們每個人的東西便是善良還有專業的總和。

只不過徐先生最後並沒有播出那通電話。小隊長拿著手機，一直問他，啊電話幾號？你毋是欲敲？

幾經僵持，徐先生銬著手銬的手緊緊握拳，垂下的頭一直搖。

搜索很快就將告一段落，支援的警車陸續抵達。午後的陽光透過玻璃門照近禮儀社，徐先生從陰影之中慢慢往刺眼的門口走，前後都有警察戒護。小隊長打開玻璃門鎖前又突然問他：哪會閣無愛敲矣？

徐先生把額頭抵在門上，看著自己的倒影。平靜地說：已經揣著別人矣。

●專欄「成為法律人之前」：Jin，畢業於台大法律研究所，現為法律從業人員。曾出版散文《行星燦爛的時候》（九歌出版）。科系選擇往往一瞬，但總在懵懂間，你認為的「法律人」應該會是什麼模樣？ 本系列專欄將帶你洞見法律工作者的前置養成，包含法律系學生各個面向、生活，同時也一一發現貼在法律人身上的職業標籤！每月一篇，敬請期待。