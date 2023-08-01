相伴走出失望之谷，中風復健的習慣複利

文／師人

突發的單側手腳無力而倒地、口語表達不清......是病歷中個案主觀描述的常見語句，具象了腦中風病兆的猝不及防。一旦腦血管或腦循環因不同成因出了狀況，造成了腦細胞組織的傷害，身體的中樞指揮便亂了序。頓失掌控下，腦中風之所以令人聞之色變，大多在於那傷害的不可逆。

雖說不可逆，但亦非寥無希望。如同電影《侏羅紀公園》的名言：「Life will finds its way out.」，大腦的神經網絡錯綜，還真的具有另覓出路的機制，稱為「神經可塑性(neuroplasticity)」，意指神經具有功能重塑、適應改變的可能。原有受損的神經組織雖已難重生，但其周圍的神經細胞，如果經過適當刺激與重複練習，能夠新生神經連結，取代受損區域，讓大腦重新找回控制肢體的可能。

「原路不通，另闢蹊徑。」

大腦有重新學習的機會，這也正是神經復健的用意所在。然而，面對失去的力氣與肢體功能，要重新找回，總是漫長。對於剛轉入普通病房的劉先生而言，更是得耐心以對。

魁梧的身形於病榻，不時地扭動身軀，用左手抓著欄杆，可察覺他想脫離束縛的焦躁，但右手右腳的無力困著他。床邊有一人伴其左右，是他的太太安撫著。

劉太太無條件地接住先生的焦躁與不耐煩，面對先生中風的未知，現階段她最關心如何伴著先生開始復健。

中風後的復健讓受損的腦神經有重新學習的機會，使得受影響的肢體或口語功能，有了進步的可能。（圖／Pixels)

「下床起身」的小事也成不簡單的任務

「早期活動，盡早下床」，是中風急性期初始的目標。劉先生必須要接受的是，中風會讓所有的基本日常，都變成不平常。

床上翻身需要學習，躺到坐需要學習；如何坐得穩不後仰需要練習，如何站得穩找到身體平衡需要練習。

光是下床起身這每日的第一件「小事」，便須透過治療師分解了步驟。耗時不只一、兩小時，是需要幾天的耐心反覆才能獨立完成的一項「任務」。

如此從頭學，似嬰兒學步那般。但與之不同的是，成人的動作學習還需考量有效地運用姿勢，和適度的調整休息。

劉先生的急躁與注意力短暫，體現在每一個動作的尾聲。一次十下的動作中，到了第六、七下，姿勢便略顯偏移。而這也是神經復健中，需要有專業來提醒調整的，可能要少量多餐式的練習方式，可能要降低目前的活動難度，以免「過度代償」的狀態持續發生［註1］。若讓大腦忽略使用弱的運動模式一段時間，習慣表現既有的姿勢，往後要調整則會阻礙重重。

身為治療師，可以引導他正確的姿勢；但更重要的是，賦予家屬也擔任提醒的角色。畢竟治療師出現的半小時以外，仍需一整日的時光，家屬陪著繼續復健的功課。

病房常可見劉太太在治療師的復健時間以外，還努力地帶著先生複習著復健內容。（圖／師人提供）

中風的措手不及還來不及適應，須由家人陪伴著

有時候劉先生面對復健的難處，有形可見的是肢體動作未恢復的無力，亦有心態上難以接受中風前後落差的無力。雙重的無力感，偶爾變相成了不耐煩的語氣，向著自己的太太。

他是一家之主，卻成了需要被照顧的一方。

一夕之間的驟變，角色轉換還未適應。更難適應的是，每日微幅甚至還未見的進展。

「為什麼會是我？為什麼這麼難？」，不時地抱怨著，劉先生困在了失望之谷［註2］

實則這種疾病的發生，參雜了諸多可能，高齡、三高的控制(血壓、血糖、血脂）、生活運動型態、生活作息壓力、先天遺傳、菸酒習慣、體重控制......等。亦即任何人，都有中風的可能。

然而沒有任何人，在遭遇不幸前，會有心理準備。於是，我們能準備的，只有真正遇上了，該怎麼重新開始，讓神經可塑性發揮作用。

著眼現在的成果，讓自己有時間慢慢改變

劉先生的抱怨，很多個案都曾有過，他們面對從頭來的未知，未來能復原到什麼地步，都充滿著困惑。

通常我會鼓勵著：「不需要想這麼遠的未來，只要今天與昨天相比，有比較好就好，多小的改變都可以，不只是肢體動作上，甚至是心境上的改變也行」

復健，是一場耐力賽。而微小的改變，會養成新的習慣去複利累積，跬步乃以至千里。

「生命，會找到自己的出路。」

而這路上，劉先生有著太太在住院過程中強而有力的支撐，是病房可見的伉儷情深，相伴走出失望之谷。

註： 1.代償：某一個動作或肌群，在功能或結構上出了狀況（例如：無力、緊繃），變成由其他動作或肌群去「代替補償」原有的功能。以坐姿下抬手取物而言，手往上抬的同時，因為肌力不足，藉由「聳肩」彌補不足的角度。若沒有因應無力問題調整難度，並針對弱肌群重點練習，久之功能性代償變成固定的運動模式，影響動作復原的天花板。 2.失望之谷：源自『原子習慣』一書，意指在追尋目標的前、中期，因為進展少而感到挫敗。付出的努力還未體會到任何成果。

●專欄「白塔方寸」：師人，略懂「職能治療」的治療師，出沒在復健科、社區，或是生活品質需要提升的人們周遭。將醫學白塔內的深刻故事、觸及個案們的生活感悟等等，書寫下來分享給大家知道。每月一篇，敬請期待。