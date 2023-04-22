器皿色彩學：你說的青瓷綠不是綠

文／吳旻育

世間顏色千變萬化，據說若根據電腦的RGB三原色光，依照不同的比例，共可以呈現出150萬種以上的顏色，為了更精確地表達到底是哪種顏色，在溝通上我們偶爾會用一些知名品牌作為其經典用色的前綴詞，例如Tiffany藍、愛馬仕橘等等；或是加上一些常見事物，讓他人可以更容易想像色彩的範圍，像是海水藍、鵝蛋白等等。

但若有人說：「我的這個綠色，是青瓷綠。」那可就令人頭痛到職業病發作了。

因為說起青瓷的色彩，會由於釉藥中含鐵量的不同，以及窯內氧氣燃燒的情況，而展現出有著差異性的「青瓷綠」，在行家眼中，青瓷共有十餘種色系，其中最有名的，莫屬北宋汝窯的「天青」色。

以文物來說，北宋的汝窯青瓷，是宋徽宗指定御用器皿，也是中國瓷器製造工藝的巔峰，薄胎滿釉、釉水如玉，傳說中，要燒出完美的天青色青瓷，得是在煙雨漫漫的雨天，正是「雨過天青雲破處，這般顏色作將來。」，同時也是「天青色等煙雨，而我在等你。」

在汝窯的天青之外，南宋官窯的粉青、宋鈞窯的月白青、龍泉窯的豆青，都屬名滿天下的「青瓷家族」，各有特色、各自精采，除了中國的青瓷，韓國也有絲毫不遜色的青瓷體系。

高麗青瓷。國立故宮博物院藏。（圖／故宮典藏文物資料庫）

韓國的高麗青瓷，是千餘年前高麗王朝間最具代表性的瓷器，韓國當時也是除中國外，唯一能燒製出青瓷的國家，其中的鑲嵌青瓷則是其技術最為成熟之作。所謂鑲嵌是先在器皿上刻出圖紋，再將黑、白土鑲嵌於紋路中，圖飾則多見雲鶴、以及牡丹唐草紋等紋樣，為高麗青瓷獨有的風格。

雖然沒有像中韓那樣歷史悠久，但在二次世界大戰之後，台灣早期的手繪食器中，也經常看見以類似梅子青的青色釉色為底色，並於之上繪製或白、或橘、或胭脂紅色的梅仔花或各式圖紋，十足地展現出早期台灣的風俗樣貌與庶民美學。

從一件要價十餘億的國寶青瓷，到老家碗櫥中的古早碗盤，所謂「青瓷綠」實在無法一言蔽之，所以下次若看見有廣告文案用上這個詞彙，請和他再三確認，他口中的「青瓷綠」到底是哪款、何時、何地的青瓷呢？

台灣早期鶯歌手繪碗的用色較類似於梅子青。（圖／吳旻育 提供）

●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。