安寧照護，賦予患者生命的意義與溫度

【天使巡房】

骨瘦如柴是我對這位病人第一印象，已經很久沒有遇上體重不滿三十公斤的病人，何況她還是位成年女性。她舉著贏弱的手臂吃力地舉起杯子，連喝口水都顯得十分費力，讓人更加頭疼的是她身上肆虐的癌患。

「病人的體重連我的一半都不到，如果真要開始治療癌症，還真怕她支撐不了。」主治醫師輕嘆口氣後說：「她是很典型的癌症惡病質。」

什麼是癌症惡病質？

惡病質是癌症病患體內荷爾蒙、新陳代謝異常，或因食物攝取量減少所產生的結果。這個情況的發生和嚴重程度與腫瘤之類型、部位、大小、範圍及分期不完全相關。癌症病人的食慾不振或體重減輕的症狀多元，通常當病人開始出現體重減輕、肌肉顯得萎縮、活動力下降、倦怠無力、厭食、易飽感、嗜睡、蒼白、貧血、消瘦憔悴、電解質不平衡、蛋白質與脂質合成下降、血糖不穩等情形。而當病人體重在6個月之內體重下降10% 以上並且合併上述情況出現，即所謂的「惡病質」，嚴重時俗稱皮包骨。

根據NCI (National Cancer Institute, 美國國家癌症研究院) 研究，將近約50%的癌症病人會有惡病質的症狀，使得營養狀況非常糟糕且很難逆轉此種狀態。同時引起綜合性的全身不適，包含食慾不振、消瘦憔悴等狀況，如果這時營養照顧不到位，不僅會影響後面化學與放射線治療的效果。而良好的營養補充，能緩和惡病質發生的風險。

想要大口吃喜愛的食物，本是件很平常的事，但癌症惡病質卻讓患者感受「吃」變成一件疲累的事情。（示意圖／Unsplash）

為了改善病人的營養狀態，我們讓營養師加入照護團隊，評估營養狀態並給予適當的衛教。正當我們想進一步為病人安排後續癌症治療規劃時，病人與先生卻提出接受安寧治療的想法。先生對於太太罹患子宮頸癌且已是第四期，對於治療效果抱持懷疑。加上病人的身體十分虛弱，他擔憂若是同時間進行化學與放射線治療，她能夠承擔得起相關副作用嗎？先生對我們細數太太的一生，除了年少時診斷出紅斑性狼瘡，還有癲癇的疾病，如今又罹患子宮頸癌第四期，對太太來說「活著」這件事情，實在非常辛苦。先生紅著眼眶訴說：「希望未來讓太太舒服就好，不要太痛苦，能平安的走完最後一段路便已足夠。」

主治醫師了解病人的人生故事後，能同理病人與家屬的要求，決定此時改採取安寧療護。

安寧照護是什麼？又有哪些模式？

安寧照護（Hospice care）為舒緩患者的身心靈層面，不再進行疾病治療。一般來說，若醫師判斷患者只剩六個月的壽命時，患者及其家屬可選擇是否要接受安寧照護。而安寧療護並不設限於只能在醫院中進行，目前能以多種形態來進行安寧照護。包含住院安寧照護、安寧共同照護與安寧居家照護，這三者有什麼不同？

住院安寧照護以安寧病房為場所，和一般病房的差異為提供全人、全家、全程照顧，以緩解不適症狀為主。為了緩解症狀，可以給予輸注點滴與止痛藥物，並保有基礎的維生設備，例如尿管、鼻胃管等，但若會拖延瀕死期的治療如洗腎、化學治療等便不再施作。

安寧共照場所則是在醫院的一般病房內，不改變原本治療，並加入安寧醫療團隊共同照顧，以減低病人不舒適，提升生活品質，同時可讓安寧共照護理師和病人以及家屬討論後續是否簽立DNR（不施行心肺復甦術）。在最後一程走得順利且安心。

居家安寧的場所則在家裡，由居家醫療團隊到病人的家中，協助施行安寧緩和醫療照顧，醫療團隊定期到家中訪查，現在有些居家護理所與診所也提供居家安寧的照顧。有別於醫院中的積極治療，目的在於期盼病患在熟悉的環境，安心地於睡夢中離開人世。

許多國外的研究結果發現，『家』能提供病人放鬆心情並為感到安心的環境，因此最後接受居家安寧病人的存活時間，往往都比待在醫院照護還要久。而且對於照顧者來說，也不必在家中與醫院兩邊疲於奔命。

照會安寧共照團隊過後，我們開始著手安排後續相關計畫，首先家屬希望採取居家安寧治療。他很明確地表示希望在病患最後一哩路上，能帶著她四處走走，而非躺在病床上看著天花板過日。與家屬訪談後才知道，他是名貨車司機，平日四處跑車賺錢，唯一的孩子仍在就學中。妻子病倒後最頭痛的便是沒有餘裕能照料她，如果能載著妻子跟著跑車送貨，一方面能夠兼顧經濟，另一方面則能把妻子帶著身邊看護。正當我們談話之時病人眼睛都亮起來，猶如天真的孩童般望著丈夫。

「你要帶我四處去玩嗎？所以不會把我一個人丟在家裡面嗎？」

望著病人發亮的眼神，其中含著殷殷期盼，似乎此刻身上的病痛通通都已消失不見。

此時我想起了一部電影：一路玩到掛。這部電影給我很深的感觸，罹患絕症之後便只能被困在醫院裡，不斷地嘗試各種治療方式嗎？如果可能，是否有其他選擇呢？此刻，電影中的情節在面前真實上演，對於病人來說即便接受治療，完全治癒的機率微乎其微，況且還得考量到相關的治療副作用與併發症。如果在人生最後一哩路上，過得舒心愉快，看遍美麗的風景，吃盡人間美味，但求無憾地度過人生最後一段路，那麼便已十分足夠。

我們讓病人帶著止痛藥物，同時安排好居家安寧的探視計畫後，辦理出院手續回家。希望她在人生的最後一個階段，看盡世間風景、吃遍美味食物、陪著先生一起送貨，同時四處走走看看，無憾地走完人生的最後一哩路。

人生最後一哩路上，賞遍世上美景、品嚐人間美味，看著夕陽如此美好，即便已是黃昏那又如何？願走過人間的人們，於最後回顧此生時都無憾無悔。（示意圖／Hippopx）

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。