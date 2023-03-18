【流浪‧市吃員】金大佛／暖心複合式咖啡廳，是店更是家

文／金大佛

尋得合意的髮型設計師難度不亞於覓得如意的另一半，不知為何我的「頭路」特別多舛，不是所託非人就是敗給遠距離（畢竟來回高鐵費能再多剪兩回）。要不就是初期感覺還行，後來對方主見爬到我頭上，我渴望「尋短」，他卻堅持留長、下回好做造型。不僅失去自主權，斥資千元還被好友誤會投奔百元快剪，自然也剪斷了我倆緣分；年假落幕後，原本想隨意找間髮廊「面試新人」，結果午後強勁的寒流輕易吹散計畫，然而隔日好友Banbi和小瑜展示在白髮藝的理髮成果，我的頭頂也出現了一絲曙光。

事後浪漫回想，或許也算是種命中注定。

白髮藝是間複合式老屋咖啡廳，老闆Moby過去十年的髮廊位於台中勤美附近巷弄，為了讓生活腳步慢下來，更為了好好陪伴女兒榻榻米成長，毅然決然回到家鄉彰化，和漂亮闆娘白白攜手成家又立業、共組白髮藝；擅長製作甜點的白白掌管一樓咖啡廳，二樓則是Moby施展魔髮的工作室，樓梯下方空間成了榻榻米的兒童樂園，歡迎小小客人入場同樂。三人以各自專長熱情待客，如此獨特的「家庭理髮」，正是促使我前往的誘因。

樓梯下的空間是女兒榻榻米的遊樂園。（圖／金大佛 提供）

當日我刻意提早了近兩個小時抵達，打算先在咖啡廳度過午後時光，再更上一層樓變髮圖強。駐足白髮藝門前，目光很難不先被洋溢綠色朝氣的小庭院吸引，這裡是Moby精心布置的「室」外桃源。室內空間由夫妻倆喜歡的元素與長年的蒐藏交織而成，並融入一家人的生活痕跡；可觀的錄音帶全是白白的青春記憶，但這可不是裝飾品，一樓背景音樂扎扎實實自錄音機流瀉而出。喝茶寫稿期間，不時看見白白上前更換卡帶，港台歌手輪番接唱一首首懷舊金曲，依稀記得我上樓前，劉德華又點了一杯忘情水。

咖啡廳音樂全出自白白多年蒐藏的卡帶。（圖／金大佛 提供）

衣著有型、髮長及肩、圓框眼鏡佐濃密鬍子，散發出眾的藝術家氣息，若非預約時便接收到Moby的親和力，或許第一時間會誤以為他難以親近；實際上，他反倒是我歷年來遇過最為溫和細心的髮型師，尤其談及妻女的片段，字裡行間滿滿藏不住的溫柔。由於女兒是獅子座，手上特別刺了獅子全家福來象徵一家三口，Moby笑說未來若增添新成員，也會再多刺上一隻幼獅。

Moby手上的獅子刺青象徵一家三口。（圖／金大佛 提供）

下樓已接近傍晚時分，正準備趕去接小孩放學的白白委託我顧店，並授予我擔任咖啡廳音控的權限，歡迎當成自家、自行播放喜歡的卡帶；榻榻米返家後旋即遞給我一包零食、笑說是送我的禮物。那天明明很冷，Moby一家人的熱情卻讓我很暖，很暖。

兩天後，收到Moby關心髮事的訊息，相較大多數都「設」後不理的髮型師，此舉確實令人備感溫馨，難怪許多熟客都願意從台中一路追隨他到彰化。我想，爾後我也會定期再去彰化找Moby剪頭髮、向白白點茶飲、加入榻榻米的遊樂園。

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出1篇，敬請期待。