【怪奇詭事】姜泰宇／地圖上沒有的「入山町」

文／姜泰宇

那個人（或者東西）在跟我招手的時候，我頭也不回地往前衝。但很快地，我又看到了那幢灰暗的、屋簷像是寺廟一樣只有兩扇窗的房子，窗戶下沿有點斑駁的黃色油漆痕跡。我只能跑，一直跑。

我只是無聊，在手機上玩著街景。找到了小時候住的地方，看著早已搬走、換了主人的老家覺得有趣。手指頭划啊划，突然在老家後山的地方跑出了一個地點。

那個叫做「入山町」的地方沒有實景，我從地圖上看，大概就在小時候跟家豪、賴偉傑他們一起探險的那條路附近。但我真不記得有這樣一條不一樣的路在那裡。那是一條從我外婆家旁邊小路往後山方向的附近，外婆家離我住的老家不遠，一層樓的老樓房，靠近天花板有小隔間，要爬梯子上去。本來是拿來放置棉被這類雜物，後來二舅的兒子沒有工作也沒地方住，回去住在那個只能爬進去得小隔間。外婆過世之後，我應該叫表哥的他，後來被發現一個人死在那個隔間裡面。因此我們很久沒有再過去那裡。

詢問了母親之後，得到的答案也是「那裡是一片山，沒有路可以過去，地圖是錯的」這樣的回答。隨後我們便聊起了外婆，聊起了那個孤獨的表哥以及那棟只有地上權的外婆家。孤獨的表哥因為二舅死得早，也沒什麼好頭腦，勞力工作又時常被欺負，最後染上了俗稱「扒膠仔」的吸食強力膠，最後整個人壞掉了，人生也壞掉了。

「幫不了，幫了就會整個家被拖垮」大概是親戚之間的共識。

但我心裡癢癢的，一方面很久沒回去那裡，另外一方面對於「入山町」這個突如其來的奇怪地點，不知為何讓我很在意。就像小時候竟然漏掉了一個寶物的感覺，家豪在當兵，賴偉傑在電話裡跟我說，那一片地方他有點印象，等到了再跟我確認。

約好的那天飄著雨，我將機車停在巷口已經沒有人住的轉角騎樓。慢慢走向外婆家，原本印象中很大的地方現在看起來都小小的，被我係稱為廣場的外婆家前面小空地，現在看起來可能連一台普通轎車停下去都很擠。門用一條鐵鍊綁著，上面的鎖頭已經鏽得分不清樣子，旁邊小路就是往那個所謂的「入山町」的方向，從小路這邊的小花窗往裡面看，一片黑暗，透過陰天的光線看進去，好像還能看見那個梯子──也就是表哥要睡覺得爬上去的那個梯子，至於上面那個小儲藏空間已經看不清楚了，好險看不清楚，據說表哥在那邊死了很久才被發現，什麼東西都是流下來的，很恐怖。

「等很久喔？」

我嚇了一跳轉過頭，賴偉傑站在我後面，搬離老家之後跟家豪聯繫斷斷續續，賴偉傑倒是因為考上同一所高中，聯絡未斷。我拿出手機，訊號有點微弱，我只好打開截圖，讓他看路線。賴偉傑有點異樣的沉默，過了好一下才看著窗戶，斜斜地瞄了一眼，對我說：「你說的那個地方，我真的有印象，我在那邊看過他。」賴偉傑呶嘴對著窗戶內。

「你說我表哥？」我愣了一下：「是怎麼回事？」

賴偉傑說，那邊要走好一段路，怕等會雨太大，一邊出發一邊說。小路上都是葉子跟爛泥，加上落雨的關係，相當溼滑。我戴上帽T的帽子，拉緊繩子，一邊聽賴偉傑說為何會往那邊走，又為何會遇到我表哥。這段路小時候走了無數次，繼續往前會有一條登山步道，但我們對那條步道很膩，大多會從左手邊的小路繞回來，最後經過我停機車的地方，等於繞了一個大圈。問題就出在右手邊的一條小路，不，根本不能說是小路，而是一條土路。

「奇怪，我記得就在這裡才對。」

找了好一下，也許年代久遠，最後從幾棵樹的中間勉強像是路的地方彎進去。「你確定是這裡嗎？」我問。

「應該沒錯啦。」他指著路的盡頭：「一直往前走，會有一個像牌樓的東西，我那時候覺得很有趣，本來要跟你們說，但是我就遇到你表哥，窩在那個牌樓旁邊，瞪大眼睛要我趕快走，不要跟人家說知道那個地方。我是真的怕了，所以就沒講。」

屁，沒義氣的傢伙。

「他在那邊『扒膠仔』，嘴裏發出『嚄嚄嚄』的聲音，超嚇人，我就趕緊跑了。」賴偉傑說：「奇怪，印象中那個牌樓很接近了才對。」

不知道走了多久，我們一邊亂聊，一邊踩著爛泥前進。過了好一下子，賴偉傑停下腳步，我跟著他的視線往前看，看到了不知該怎麼形容的東西。他口中的「牌樓」其實很像一棟房子爛掉了，剩下一面牆，但牆也毀了，兩根柱子杵在那裡。他指著旁邊對我說，我表哥阿欽那時候就蹲在那裡。

我往前走過去，賴偉傑突然拉住我：「靠。」

我看了一眼，前面走黃色的、像電影演的那種封鎖線，都已經褪色到極點了，有的地方還掉到地上。賴偉傑說，繼續往前感覺很恐怖，還是回去好了。我看著手機的導航，離那個「入山町」已經很近了，我堅持繼續往前。我拍拍他的肩膀，卻瞄到那個爛掉的石頭柱子（也就是他說的牌樓）旁邊，好像有人蹲著。再仔細一看，確實有個人在那裡，我推了賴偉傑一下。

「那是誰蹲在那裡？」我問。

「不好笑，爛死了。」他一邊說，一邊回過頭。

我往前走幾步，那個蹲著的影子好像站起來一樣。

那是一個只有下半身的影子，沒有上半身。我瞬間全身發涼，感覺所有的毛都站起來，尤其側面的毛，連耳朵都豎起來。

然後我們拔腿就跑。

回去的路被那個下半身堵著，不假思索就是往前跑，跑過那個黃色的封鎖線，地上的泥巴又黏又軟，我的右腳差點拔不出來。賴偉傑跑很快，我拔出右腳之後只看見他背影往左邊轉，我便快步跟上。

轉過彎就看見一幢很像廟的房子，灰灰的，有兩個窗子。窗子下面好像什麼東西流下來黃黃的一灘，感覺有兩層樓高。我喊了賴偉傑一聲，但沒見到他的人，只好硬著頭皮往那個建築物走。走了幾步之後我聽見了好像賴偉傑的聲音，所以我抬起頭。窗戶那裡有個人在叫我，聲音應該是賴偉傑吧。但我覺得他應該沒那麼大膽，遲疑了一下，那個影子便跟我招手。

我繼續往前走試圖看清楚那人是否賴偉傑時，突然被一把抓住。我知道不妙，跟著那個抓我的力道退了幾步，轉回頭去。我以為抓著我的應該是賴偉傑，那幢屋子招手的應該是什麼奇怪的人（或者東西？），但我回過頭，抓著我的是一個影子，我往下看，只看到下半身。

「靠！」只有下半身怎麼抓我的？

於是我頭也不回地往前衝。這條在地圖上沒有的山路，泥濘不堪。我大喊著賴偉傑的名字，一邊努力地跑。跑了好一會，始終沒看到賴偉傑。我停下來決定往回跑，才發現我的眼前又是那幢詭異的，很像廟一樣的房子。窗戶旁邊一樣有個人在跟我招手，頭皮發麻之下我不敢四處張望，深怕那個下半身又跑來抓我。

天還在下雨，有越來越大的趨勢，我抹了一把臉，低頭一看，那我以為是黃色封鎖線的東西，其實是上面畫著符咒的繩子。所以我繼續往前跑，肺好像要燒起來一樣，也沒辦法喊賴偉傑了。不知道跑了多久，好似不管我怎麼跑，最終都會回到這個地方，我腳已經因為爛泥地痠麻不已，幾乎就叫跑不動了。

「到底要怎樣啦！」我大吼。

手撐著膝蓋，努力抬起頭。好像看見表哥站在那個像牌樓一樣的石柱旁邊，看了我一眼，掉頭就走。我鼓起勇氣跟上他的腳步，慢慢地走回了外婆家的那條小路，大概十幾分鐘之後，才走回外婆家。賴偉傑站在外婆家門口一臉不耐煩看著我：「你是約幾點？現在才出現？」

「我們剛剛不是一起去那裡嗎？」我話才說出口，就知道不對。回過頭望去，好像可以看見那個下半身，還窩在小路盡頭要往「入山町」的轉角。

我忘了我有沒有說了，表哥死在那個夾層的時候，因為屍體腐爛，上半身好像被老鼠還是什麼啃得亂七八糟，只剩下下半身還是完好的。我之前大概是忘了吧，現在想起來了。

我忘了我怎麼離開那裡的，但我記得告訴賴偉傑，以後不要跑來這裡。

至於之後接到他電話，跟我說他在這邊遇到我表哥的事，那是另外一件事了，我告訴自己，再也不要尋找那個所謂的「入山町」了，再也不要。