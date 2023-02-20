【漢服HanFun】楚楚／北門郵局偽出國，遍覽各國服飾郵票

文／楚楚

臺北北門是臺北城的五座城門中，唯一保留清代舊有樣貌的城門。北通大稻埕，南達西門町，遙望台北101，周圍日治時代的鐵道部廳舍、台北郵便局及三井倉庫，組成北門廣場獨特的時空交錯風景。

也許很多人不知道，在北門郵局的二樓，其實藏有郵政博物館的分館，不定期舉辦主題郵票特展，而目前正展出「衣態萬千──服飾郵票特展」。





郵政博物館臺北館「衣態萬千──服飾郵票特展」主視覺。（圖／楚楚 提供）

服飾的意義

遠古時期，人類服裝的出現是為了冬季禦寒、夏季防曬，而時至今日，服裝不僅有實用功能，更具備裝飾作用，甚至於服裝的象徵意義可能遠比保暖更為重要。

服裝區別了民族文化的多元發展、呈現了社會群體的生活型態，也彰顯了人們的身分地位、側寫了個體的價值選擇，可以說，服裝是一種集體精神的共通性，也是一種個人審美的獨特性。

同一個人的服飾選擇，會依照場合情景、年齡心境等原因，反應出不同的穿搭；而同一個國家的服飾，也會因應經濟發展、工藝演進等因素，展現不同的時代特色。





郵票裡的「服」與「飾」

有趣的是，各國的郵務系統都嘗試在郵票的方寸之間呈現服飾的演變，透過郵政博物館典藏的國內外服飾郵票，可以綜覽各國的民情服飾。

郵票不同幣值套票的特性，非常適合進行系列性的呈現，例如：日本郵票排列平安、室町、安土桃山、江戶及現代等五個時空的和服輪廓，或是香港郵票羅列大漢裝、海青、小古裝、小軍裝、蟒袍、帔風等六種粵劇服飾。在郵票的票面上一字排開，雖然細節處不夠明確，卻也可以一眼看出其間特色的差異。

「服飾」包含「衣服」與「裝飾」，於郵票的印刷設計方面，也有聚焦於「裝飾」的主題，例如：法國的帽子郵票、印度的珠寶郵票，甚至清朝文武官員的「補子」郵票。





透過郵政博物館典藏的國內外服飾郵票，可以綜覽各國的民情服飾。（圖／楚楚 提供）

郵票裡的傳統服飾

作為一位傳統服飾的愛好者，當然不能不細看「中華傳統服飾郵票」。這一套郵票是民國七十年代所發行的，六組共二十四張的郵票呈現了殷商、戰國、魏晉、唐、宋、元、明、清等朝代的男女服飾。

民國七十年代所發行的「中華傳統服飾郵票」呈現了殷商、戰國、魏晉、唐、宋、元、明、清等朝代的男女服飾。（圖／楚楚 提供）

魏晉時期貴婦身穿「蜚襳垂髾衣」，原型來自顧愷之的《洛神賦圖》，為當時臆測的仙女畫，展現魏晉的飄逸灑脫。唐代貴婦身穿「花冠披帛紗衫」，原型來自周昉的《簪花仕女圖》，不僅呈現唐朝男女簪花的風尚，也指示歷史上僅有的女性風行高腰裙的時代。

（左圖）魏晉時期貴婦身穿「蜚襳垂髾衣」，原型來自顧愷之的《洛神賦圖》； （右圖）唐代貴婦身穿「花冠披帛紗衫」，原型來自周昉的《簪花仕女圖》。 （圖／楚楚 提供）

宋代宮女身穿「半袖衫裙佩帉」，原型來自山西太原晉祠的「宋代彩塑」，展示了宋代宮廷生活的寫照。元代貴婦身穿「罟罟冠曳裾袍」，原型來自元代墓室壁畫《對坐圖》，可見蒙元時期貴婦的服飾文化。

（左圖）宋代宮女身穿「半袖衫裙佩帉」，原型來自山西太原晉祠的「宋代彩塑」； （右圖）元代貴婦身穿「罟罟冠曳裾袍」，原型來自元代墓室壁畫《對坐圖》。 （圖／楚楚 提供）

其餘圖片也多半可以在1984年出版的《中國服飾五千年》找到原型，此書在漢服推廣初期被奉為科普寶典，即使因為近四十年來考古文物的出土與研究資訊的更新，許多圖面上的朝代服飾細節有待商榷，但仍具有朝代服飾輪廓的特色，不失為辨識傳統服飾的入手點。

需要留意的是，歷史圖繪可以參考古時的穿搭層次，卻不能盡信，一方面因為歷代的摹本有逐漸失真的可能性，一方面因為繪畫的角度可能會造成視覺上的落差，而出土文物更能明確呈現剪裁結構，在紋樣、面料、工藝等方面也有直觀的展示，是如今復原「漢服」的主要參照。





衣態萬千，儀態萬千

衣服有成千上萬種模樣，人們穿搭服飾所展現的儀態更是複雜多變，選搭一套展現個人風格的穿著，走一趟富有異國風情的北門郵局，一覽濃縮在郵票方寸之間的古今各國服飾吧！

展覽資訊 衣態萬千──服飾郵票特展 展期：2023/1/6-2023/6/25 時間：星期二至星期日9：00至17：00（星期一、除夕至初二、民族掃墓節、端午節休館） 地點：郵政博物館臺北館特展室（臺北市中正區忠孝西路1段114號2樓）

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。