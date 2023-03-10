【氣味呢喃】梅洛琳／卸下煩憂與疲憊，臨睡前的撫慰──薰衣草

文／梅洛琳

提到薰衣草，不禁讓人想到南法的普羅旺斯，在熱情的陽光照耀下，隨風搖曳的紫藍色小花，想徜洋其中。

我其實沒去過法國，但每當看到薰衣草的照片、影片，就會想像站在薰衣草園中，灑落在身上的是暖暖的陽光，微風吹過來的淡雅芳香，讓人陶醉。即便是想像，那也無妨。

除了法國的普羅旺斯，日本北海道也看得到薰衣草。但並非得要到這兩個國家才能看得到，所提這些地區，只是因為這兩個國家的薰衣草田是旅遊勝地，其它地域也有薰衣草。即使在國內，也可以觀察身邊薰衣草的存在，甚至餐廳當中，也有推出薰衣草的花茶選項。

薰衣草雖然稱之為「草」，但它其實是種小花，它的花、葉，還有莖，只要碰觸或是擠壓，就會釋出香味。薰衣草有不同種類，每種功能及氣味略有出入，甚至包括化學成分，也會因為品種而有些許差異，這裡僅能提供讀者一些概念，無法包涵所有的薰衣草。

薰衣草是一種藍紫色的小花，不過，當它萃取成精油的時候，可不是藍紫色的喔！是透明而無色的。

稍微對精油有些熟悉的人都知道，睡眠品質如果不佳，或是緊張、壓力大時，薰衣草能夠幫助人們放鬆。這是因為薰衣草裡有許多化學成分，如：薰衣草醇、薰衣草酯、檸檬烯、丁香油烴……等等。大致來說，薰衣草對於神經系統有鎮定和放鬆的效用。

在日常生活中，也不乏使用薰衣草的時候，它的用塗極廣，古羅馬人還會利用它來泡澡，甚至在肌膚的保養上，也會利用到薰衣草。對於女性來說，薰衣草也是一支很好的精油，在使用精油時，最好還是正確認識它，以及自己的身體。對於一些氣味比較強烈的精油，有時候，我也會滴一滴薰衣草，氣味會更加柔和呢！

薰衣草精油最著名的小故事，就是法國化學家蓋特佛賽（Rene-Maurice Gattefosse）有一次在化學實驗中，不小心發生爆炸，當時情急之下，將他的手放到旁邊的液體──薰衣草精油中，等過了一陣子，他發現被薰衣草精油浸泡的部分，跟其他的傷口相較之下，痊癒快多了。於是他開始研究精油，並在1937年編著了《芳香療法Aromatherapie》一書。

南法的浪漫少不了香氣，在這個薰衣草故鄉見證傳統精油萃取製程，人也跟著清爽起來。（圖／有行旅提供、聯合報系新聞資料庫照片）

在不認識精油，又想接觸精油的同時，不妨來支「精油之母」薰衣草精油吧！它溫柔而芳香的氣味滲入我們的鼻間，其感受有如母親的手，輕輕的呵護著我們。

那麼，你昨夜失眠了嗎？如果你翻來覆去，覺得睡不好，或是日常壓力大，情緒緊繃時，不妨拿出薰香器，滴上幾滴薰衣草，當整個空間飄散著輕柔的香氛，包圍住你時，暫時放下煩心的事，感受著絲絲的美好。

今夜，就讓薰衣草的氣息領著你，進入甜美的夢鄉吧！

對了，在一些資料當中，可以發現薰衣草也是少數幾支可以直接塗抹於皮膚的精油，不過，我還是強烈建議，即使如此溫柔的精油，最好還是搭配基底油才能使用，可不要像蓋特佛賽，情急之下，直接將手浸入精油當中喔！

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

薰衣草製成精油後用途很廣。（圖／取自網路、聯合報系新聞資料庫照片）