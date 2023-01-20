【漢服HanFun】楚楚／新竹縣茶花展，碰撞漢服新火花

文／楚楚

茶花漢服活動內容

2022年度「茶花漢服」活動於12月24日、25日於新竹縣文化局舉行，內容包括茶花展售、文創攤位、漢服走秀、文化講座、手作活動與贈送花苗等，藉此行銷推廣茶花。新竹縣以茶花為縣花，於每年聖誕前後的週末舉辦茶花嘉年華活動，各年度結合不同的主題風格，鼓勵民眾穿搭參與，妝點年度特色。

新竹縣文化局的文化廣場前展示茶花盆景，搭配文創攤位，民眾熱絡排隊領取贈送的茶花花苗。（圖／楚楚 提供）

去年以牛仔風為主題，今年則結合傳統服飾「漢服」，除了延攬漢服租借的商家，提供民眾換裝體驗，也特別廣邀全台各地漢服同袍共襄盛舉。由「中華漢服文化創意發展協會」展示時尚漢服走秀，由「臺灣漢服」帶來漢服文化講座，由「芙蓉醉」的舞者演繹七位花神姿態，由「中原大學漢服研究社」帶來射藝演示，增添整體活動的豐富度。

由「臺灣漢服」帶來漢服文化講座，（左圖）為傳統花卉飾品工藝介紹，（右圖）為茶花元素漢服摺紙。 （組圖／楚楚 提供）

有人租借漢服，在美術館的中式水塘林園拍照留念；有人盛裝打扮，在文化廣場遊賞茶花盆景；有人遠道而來，參加茶花漢服文化講座；有人挽袖卸鐲，體會茶花雕塑或手作茶花漢服摺紙。

茶花寓意

談起山茶花，你可能想到時尚教母香奈兒以山茶花為晨食，也可能想起哀婉動人的愛情故事《茶花女》；也或許，你腦海裡浮現的是《天龍八部》段譽與王夫人品評山茶的橋段，又或是唐宋至今以茶花為主題的水墨花鳥畫。大概極少有花卉能像山茶花這樣出入中外、古今皆宜，真正值得擔當世界名花的稱號。

「門巷歡呼十里寺，臘前風物已知春。」開在臘月前的山茶，是聖誕紅以外的一抹豔色，花期由冬到春，花紅百日，樹齡動輒數十上百年，且落花姿態決絕，連同花萼整朵掉落，如人頭落地，又稱「斷頭花」。

文人欣賞茶花豔而不妖、經霜愈茂，盛讚其有「十德」；寺僧欣賞茶花清心寡慾、端莊聖潔，常種植在廟宇庭院。耐冬、高壽，豔而不妖；寺僧、文人，多所推崇。在這樣豐富的寓意之下，將茶花點綴於傳統服飾之上，也自有其美感與深意。

（左圖）唐制印花衫裙，裙身「印花」、裙頭「繡花」皆為茶花；（中圖）宋制長衫，衣身「提花」、衣領及袖口「妝花」緣邊皆為茶花；（右圖）宋制長衫，衣領及袖口「妝花」全緣邊皆為茶花。（組圖／楚楚 提供）

傳統服飾花卉紋樣

歷代以來的傳統服飾花卉紋樣，隨著時代特色的發展，有寫實的具體化，如明代流行的四時花卉紋；也有抽象的虛擬化，如唐代盛行的寶相花紋。而花卉紋樣在服飾上呈現的方式也非常多元，常見的有布料本身的暗紋「提花」，或以金線織就的「織金」、多種顏色編排盤織的「妝花」、在布料上繡製圖案的「刺繡」，以及將花紋印染在布料上的「印花」等等。

茶花漢服

配合「茶花漢服」的主題，我蒐羅到幾身具有茶花元素的漢服。早先在西門町遇見的棠梨，穿著唐制的印花衫裙，在裙頭也以繡花裝飾；Tema穿著宋制的暗紋長衫，搭配妝花緣邊；我也選擇妝花緣邊的宋制長衫出席。活動企劃狸狸穿著明制的刺繡補服、印花馬面裙；茶花協會理事長范秀英女士的圓領比甲飾有妝花眉子，搭配妝花馬面裙；講師景如的直領比甲點綴手繡領子等。

（左圖）明制補服上的「繡花」補子、馬面裙上的「印花」皆為茶花；（中圖）明制圓領長比甲胸前的「妝花」眉子、馬面裙上的「妝花」皆為茶花；（右圖）明制直領長比甲的「手繡」領子、髮間戴的「絨花」皆為茶花。（組圖／楚楚 提供）

有趣的是，大家都不約而同地選擇紅山茶元素的漢服，除了花型明確、顏色鮮麗，大概也有把紅茶花謙讓、高潔的花語穿戴在身的美意。在穿著漢服時，你是否也留意過自己身上的裝飾及其所代表的獨特意義呢？所謂衣如其人，試著賦予自己的穿著打扮更多精巧細節與文化意義吧！

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出1篇，敬請期待。