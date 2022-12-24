【碗盤裡裡外外】吳旻育／台灣老碗盤常見元素及絕代風華
文／吳旻育
新北市蘆洲的假日午後，被列為古蹟的老宅裡，正熱熱鬧鬧地舉辦抓周與收涎的活動，新生兒的笑鬧與哭啼聲，在合院的廊道穿梭，新舊陳雜，景象十分有趣。此處是蘆洲李宅，當地人稱之為「李祖厝」，是台灣第一座的民宅古蹟，老屋中展示了許多早期民間的生活用品，而碗盤當然也在其中。
從老宅的偏門走進，轉個彎，便是一處小小的灶腳，老式的碗櫥中、綠色的紗簾裡，擺放了許多年代不一的碗盤，而有些碗盤則被陳列於玻璃展架上，自然是有些值得介紹之處。
「青花線紋蓋印福字碗」
福字碗是1945年前後，台灣日常所使用的民生器皿，碗身的線紋以青花為主色，有時則會再加上一些綠釉，這種線紋又稱「篦紋」，篦為梳子之意，指平行的線紋形如梳子的尺梳一般。手繪的線紋，每一道都是獨特的線條，粗細與間距間交錯而紛雜，卻各自又有著各自的節奏，重疊之處、釉色的厚薄，淡妝濃抹皆是韻味。碗內則以蓋印，印上有星型邊飾的福字，福字是台灣老碗盤中常見的元素之一。福是幸福、是喜氣滿滿，也是早期農家生活中對美好生活的盼望：有一口田，能吃飽飯，那就是「福」。
「蓋印加彩蝦紋腰子盤」
蝦、魚盤則是許多長輩們共同的回憶，年節將近，大家回家圍爐時，或許也可以找找看，老家的櫥櫃裡是否有他們的蹤影。蝦、魚盤是1960年代的碗盤代表，器型則多為橢圓形，有趣的是，早期「橢圓形」的概念還沒那麼普及，望形生詞，就以日常生活中所見食材「腰子」為其取名，於是有了「腰子盤」的稱呼。蝦盤和福字一樣，是先以蓋印蓋上蝦身輪廓、水草與邊飾，再以釉色加彩蝦身和觸鬚，此外，蝦盤裡的蝦可不能是一般的草蝦，必須得是大龍蝦才能展現其豐盛澎湃，在生活條件並不富裕的年代裡，吃完地瓜葉，便能看到盤上的大龍蝦，藉此激勵自己，下一餐定有大魚大肉。
「鶯歌手繪椰子紋山水盤」
說起台灣老碗盤，不得不提的，便是手繪椰子紋山水盤。在台灣，這種釉下多彩的彩繪技法，大概在1945年後逐漸發展成熟，加上蓬勃的內需市場，當年光鶯歌就有400多家窯場在燒製手繪碗盤。窯場之多，所需的繪師自然也不少，因此當時許多繪師並沒有受過專業的美術訓練，而是半路出家，甚至有些還是童工，所以我們時常會在台灣的老碗盤中看到極其率性、抽象的圖飾風格。當時流行的手繪圖飾很多，有花鳥、松鶴、山水、魚蝦、雞公、葡萄⋯⋯等，大部分都是受日本影響，模仿而來，僅有椰子紋是極具台灣在地特色，呈現南洋海島風情，屬於台灣人自己的碗盤圖紋。
1963年，大同磁器以自動化機器生產出台灣第一個全瓷化餐具，其價格低、品質好、生產速度快，因此成功地以極短的時間，顛覆了台灣餐具市場，淘汰了絕大部分的台灣傳統碗盤，1940到1960年間，黃金30年的「庶民美學」也成了真正的「絕代風華」。
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蘆洲李宅古蹟
新北市蘆洲區中正路243巷19號
週二～週日 09：00～17：00（週一休館）
02 2283 88961
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●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。
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