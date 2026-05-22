東京神保町古書街制霸全世界！走進寶藏街區與百年的矢口書店不期而遇

文_黃彥綾/旅讀

圖_矢口書店、スマトラカレー共栄堂、ギャラリー珈琲店 古瀬戸

台灣旅客熟悉不過的旅遊目的地竟藏著「世界最酷街區」？2025年英國權威雜誌《Time Out》，針對文化氛圍、移居性、夜生活與街頭景觀等多元面向，評選世界最酷街區（The Coolest Neighbourhoods），其中東京神保町占居榜首位置。

神保町位於東京市中心，以歷史悠久的古書街聞名。街道兩旁林立著150間以上的古書店，收藏範圍橫跨古今中外，涵蓋文學、歷史、藝術及次文化等各式專門領域書籍。創立於1918年的矢口書店，是百年歷史的古書店代表之一。店內遍布古典文學、絕版文本、戲劇與電影小冊子、演員傳記及個人隨筆、舊樂譜等，堪稱「文海寶庫」。復古建築風格與獨幟一格的招牌看板，散發濃厚的神保町情調。

圖／矢口書店

圖／矢口書店

每年秋季，自10月底至11月初，街區迎來「東京名物—神田古書祭」。主要活動青空掘寶書市沿靖國通道排列約100多輛貨車，延伸約500公尺，宛如浩瀚無邊的書卷長廊。期間還會舉辦特選古書即售展，蒐羅平時店內難以取得的珍貴書籍，為訪客提供別具魅力的文化體驗。

除了書香，神保町亦是東京咖哩文化的重要聚落。自1978年某間歐風咖哩店開業後，於80年代至90年代，吸引多家咖哩專門店進駐。有流傳的軼聞提到，喜愛閱讀的人為了能一邊閱讀書本、一邊方便地進食，可單手以湯匙食用的咖哩便是最佳選擇，咖哩逐漸成為神保町的獨特象徵，並與古書街的氛圍相映成趣。

圖／矢口書店

圖／矢口書店

矢口書店 時間_10:30-18:30，週日、假日11:30-17:30

交通_都營三田線 新宿線／東京メトロ半蔵門線神保町駅A6出口後步行3分鐘

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第171期：西安早中晚，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。